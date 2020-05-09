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Дистанция и предварительная запись: требования к работе кафе и парикмахерских в Киеве

Новости » Коронавирус     09.05.2020 - 20:44
Дистанция и предварительная запись: требования к работе кафе и парикмахерских в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кафе и салоны красоты возобновят работу с 11 мая

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) опубликовали требования к работе летних площадок кафе и парикмахерских после ослабления карантина в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие распоряжения КГГА.

Летние и сезонные площадки кафе и ресторанов

Согласно распоряжению столичных властей, работа летних и сезонных площадок кафе и ресторанов может быть возобновлена при условии соблюдения противоэпидемических мер. Так, учреждения должны придерживаться таких требований:

  • на входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком, а посетители должны проходить санитарный контроль и быть в масках;
  • посетители должны ожидать своей очереди вне помещений, а заведения должны обеспечить маркировку расстояния в 1,5 метра для посетителей, которые ждут своей очереди;
  • расстояние между местами для сидения за соседними столиками не меньше 1,5 метра, а за одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет);
  • меню должно размещаться для ознакомления рядом с местом принятия/выдачи заказов, клиентам выдавать меню запрещено;
  • заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно (через специально оборудованное окно или входную дверь заведения);
  • официант должен принимать и выдавать заказы только на расстоянии не менее 1,5 метра до клиента;
  • место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом;
  • обеспечена возможность безналичного (бесконтактного) расчета;
  • персонал ежедневно должен проходить термометрию и быть обеспечен средствами индивидуальной защиты на 5 дней.

Парикмахерские, салоны красоты и косметологические кабинеты

Салоны красоты, парикмахерские и косметологические кабинеты также возобновят свою работу в рамках первого этапа ослабление карантина. Согласно распоряжению КГГА, заведения должны придерживаться таких требований:

  • предварительная запись клиентов с временным интервалом минимум в 15 минут;
  • посетители допускаются из расчета не более 1 человека на 10 кв. метров;
  • на входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком, а посетители должны проходить санитарный контроль и быть в масках;
  • посетители должны ожидать своей очереди вне помещений, а заведения должны обеспечить маркировку расстояния в 1,5 метра для посетителей, которые ждут своей очереди;
  • дистанция между местами оказания услуг (3 метра - для параллельных рядов, 1,8 метра при расположении по оси и 0,7 метра от последнего места до стены или другой преграды);
  • обязательное наличие масок и одноразовых перчаток. Перчатки необходимо менять после каждого несвязанного между собой рабочего процесса;
  • проведение дезинфекционных мероприятий каждые 2 часа в помещении, а также дезинфекция поверхностей и инструментов после каждого клиента;
  • персонал ежедневно должен проходить термометрию и быть обеспечен средствами индивидуальной защиты на 5 дней.

Кроме того, все заведения должны проинформировать клиентов относительно установленных ограничений на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях, при проведении записи по телефону или иным способом.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что с 12 мая в рамках ослабление карантина в Киеве планируется открыть непродовольственные магазины общей площадью до 300 метров, парикмахерские и салоны красоты. Также позволят посещать парки и скверы, но ограниченными группами лиц.

Теги Новости Украины КГГАКиевКоронавирус
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