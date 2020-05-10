Карантин в Украине смягчают с 11 мая: что откроется уже завтра

В Киеве ограничения начнут снимать с 12 мая, а Львов смягчит их лишь частично
В понедельник, 11 мая, начинается первый этап ослабления карантина в Украине. Решение о смягчении власти на местах принимают самостоятельно, основываясь на рекомендациях Кабинета министров. В частности в Киеве, ограничения начнут снимать с 12 мая, а Львов смягчит их лишь частично. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
Согласно постановлению Кабмина, 11 мая карантин будет ослаблен в следующих сферах:
В правительстве сообщили, что заведения должны были подготовится к работе до 11 мая, в том числе соблюсти все требования.
Также в Минздраве выдвинули ряд требований к работе летних площадок кафе. Согласно распоряжению столичных властей, работа летних и сезонных площадок кафе и ресторанов может быть возобновлена при условии соблюдения противоэпидемических мер. Среди прочего, нужно соблюдать дистанцию в 1,5 метра; заведения должны иметь средства для дезинфекции рук при входе; заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно.
Ряд требований также выдвинули парикмахерским, салонам красоты и косметологическим кабинетам. На входе также должны быть антисептики, в заведении не должно быть больше одного клиента на 10 кв. метров, а запись должна осуществляться с интервалом минимум в 15 минут.
При этом владельцы малого бизнеса должны регулярно дезинфицировать свои помещения.
Так, уже завтра в стране должны заработать парки, салоны красоты, летние площадки кафе и ресторанов, непродовольственные магазины, которые находятся в отдельных помещениях. Но при этом выход из карантина будет постепенным и отличаться в зависимости от города.
В столице, например, с воскресенья уже возобновляют работу 19 агропродовольственных рынков, которым разрешено работать после ослабления карантина. По данным Госпродпотребслужбы, эти рынки выполнили противоэпидемические требования.
Власти Львова пока не решили, будут ли открыты парикмахерские, фитнес-центры и салоны красоты. Решение относительно ослабления карантина в городе примут 12 мая.
В то же время во Львове с 11 мая разрешили посещать парки, скверы и спортивные площадки (для индивидуального занятия спортом). Также будет возобновлена торговля промышленной группой товаров (кроме одежды и обуви).
"Все магазинчики с хозяйственными и другими товарами будут работать. Так разгрузим наплыв покупателей из крупных торговых центров. Также заработают летние террасы кафе и ресторанов. Надо понимать, что все эти вещи возможны только при строгом соблюдении протоколов", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.
Власти города пока не решаются ослаблять карантин в полноте своих возможностей из-за роста случаев COVID-19 в последние дни. Так, 8 мая было подтверждено 65 новых случаев коронавируса, из-за чего власти собирали штаб быстрого реагирования. При этом стоит отметить, что во Львове зараженных коронавирусом меньше, чем в Киеве, который занимает вторую позицию по распространению COVID-19 в Украине после Черновицкой области.
Наиболее резонансным стал случай ослабления карантина в Черкассах, где власти решили с 1 мая приступить к смягчению ограничений. В это время в Минздраве говорили, что пик коронавируса в Украине ожидается в первых числах мая. Несмотря на это, в Днепре, Житомире и Мукачево власти также преждевременно хотели ослаблять карантинные ограничения.
Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям и пригрозил оценкой таким действиям со стороны правоохранительных органов.
В тот же день на это отреагировали в Министерстве внутренних дел, полиция открыла уголовное дело, а глава ведомства Арсен Аваков пригрозил "жесткой реакций". После этого президент Украины Владимир Зеленский передал "пламенный привет" мэру Черкасс из-за ослабления карантина.
По итогу Черкасский окружной административный суд отменил решение исполнительного комитета Черкасского городского совета по ослаблению карантина в городе.
Добавим, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила стратегический план по борьбе с пандемией на 2020 год. ВОЗ увеличила бюджет до 1,7 млрд долларов.