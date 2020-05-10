Масочный режим в Украине может завершиться до конца лета: в Минздраве назвали условие

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Также запланирован пересмотр карантина на 22 мая

Масочный режим может завершиться до конца лета в случае снижения новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.

По его словам, если число случаев будет идти к снижению, то масочный режим может завершиться до конца лета.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что следующий просмотр карантина состоится 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", - добавил он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19. По его словам, решения о госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Минздравом.

РБК-Украина также писало, что в Украине за последние сутки зафиксировано еще 522 случая COVID-19, а общее число случаев составляет 15 232. При этом почти 400 человек скончались от болезни.