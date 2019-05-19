Советник Януковича вернулся в Украину: реакция сети

Экс-глава АП вернулся перед инаугурацией Зеленского
Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая. Он занимал пост глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента (АП) и был заместителем главы АП при Викторе Януковиче. В сети Facebook отреагировали на возвращение Портнова.
Портнов прилетел в Киев 19 мая после 5 лет жизни за границей.
"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - время возвращаться, строить и восстанавливать", - написал он.
В сети посчитали, что возвращение в Украину бывшего советника Януковича связано со сменой власти:
Портнов вернулся в Украину 19 мая – реакция сети (скриншоты)
Напомним, что Портнов обьяснил, что происходит в Конституционном суде.
Ранее мы писали, что Портнов заявил о разрыве договора об управлении NewsOne.
В 2018 году Портнов стал руководителем телеканала NewsOne.