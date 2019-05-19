Советник Януковича вернулся в Украину: реакция сети

Портнов вернулся в Украину 19 мая – реакция сети (фото: portnov.com.ua)

Экс-глава АП вернулся перед инаугурацией Зеленского

Андрей Портнов вернулся в Украину 19 мая. Он занимал пост глава Главного управления по вопросам судоустройства Администрации президента (АП) и был заместителем главы АП при Викторе Януковиче. В сети Facebook отреагировали на возвращение Портнова.

Портнов прилетел в Киев 19 мая после 5 лет жизни за границей.

"Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину, - время возвращаться, строить и восстанавливать", - написал он.

В сети посчитали, что возвращение в Украину бывшего советника Януковича связано со сменой власти:

Как только сняли сильного лидера - вся шушваль полезла обратно в Украину.

Вот и хорошо, как раз умные и знающие адвокаты нам нужны. А вернулся по душу пороха — вот сейчас и раскроются его темные дела как принимал президентство и как расстреливал на майдане как народ грабил. Наверное, порох с перепугу язык уже проглотил, его бумеранг возвращается!!!

Зеленский, встречай! К тебе новое лицо приехало!

Портнов очень образованный и умный человек! Не спроста тут! Ну что ж удачи ему! Будет в команде Зеленского, очень даже не плохо!

Скоро и Янык с Азировым на горизонте появится!!! Да здравствует Зе)))

По сравнению с тем, что награбила банда порошка - это были цветочки.

Портнов вернулся в Украину 19 мая – реакция сети (скриншоты)

Напомним, что Портнов обьяснил, что происходит в Конституционном суде.

Ранее мы писали, что Портнов заявил о разрыве договора об управлении NewsOne.

В 2018 году Портнов стал руководителем телеканала NewsOne.