Радник Януковича повернувся в Україну: реакція мережі

Портнов повернувся в Україну 19 травня – реакція мережі (фото: portnov.com.ua)

Екс-глава АП повернувся перед інавгурацією Зеленського

Андрій Портнов повернувся в Україну 19 травня. Він обіймав посаду керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента (АП) і був заступником глави АП при Вікторі Януковичі. У мережі Facebook відреагували на повернення Портнова.

Портнов прилетів у Київ 19 травня після 5 років життя за кордоном.

"Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які покинули Україну, - час повертатися, будувати та відновлювати", - написав він.

У мережі порахували, що повернення в Україну колишнього радника Януковича пов'язано зі зміною влади:

Як тільки зняли сильного лідера - вся шушваль полізла назад в Україну.

От і добре, якраз розумні і знають адвокати нам потрібні. А повернувся по душу пороха — ось зараз і розкриються його темні справи приймав президентство і як розстрілював на майдані як народ грабував. Напевно, порох з переляку язика вже проковтнув, його бумеранг повертається!!!

Зеленський, зустрічай! До тебе нове обличчя приїхало!

Портнов дуже освічена і розумна людина! Не спроста! Ну що ж удачі йому! Буде в команді Зеленського, дуже навіть не погано!

Скоро і Яник з Азіровим на горизонті з'явиться!!! Хай живе Зе)))

У порівнянні з тим, що награбувала банда порошку - це були квіточки.

Портнов повернувся в Україну 19 травня – реакція мережі (скріншоти)

Нагадаємо, що Портнов пояснив, що відбувається в Конституційному суді.

Раніше ми писали, що Портнов заявив про розірвання договору про управління NewsOne.

В 2018 році Портнов став керівником телеканалу NewsOne.