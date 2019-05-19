Радник Януковича повернувся в Україну: реакція мережі

Екс-глава АП повернувся перед інавгурацією Зеленського
Андрій Портнов повернувся в Україну 19 травня. Він обіймав посаду керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента (АП) і був заступником глави АП при Вікторі Януковичі. У мережі Facebook відреагували на повернення Портнова.
Портнов прилетів у Київ 19 травня після 5 років життя за кордоном.
"Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які покинули Україну, - час повертатися, будувати та відновлювати", - написав він.
У мережі порахували, що повернення в Україну колишнього радника Януковича пов'язано зі зміною влади:
Портнов повернувся в Україну 19 травня – реакція мережі (скріншоти)
Нагадаємо, що Портнов пояснив, що відбувається в Конституційному суді.
Раніше ми писали, що Портнов заявив про розірвання договору про управління NewsOne.
В 2018 році Портнов став керівником телеканалу NewsOne.