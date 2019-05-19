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Радник Януковича повернувся в Україну: реакція мережі

STYLERПерсони    19.05.2019 - 15:58
Радник Януковича повернувся в Україну: реакція мережі
Портнов повернувся в Україну 19 травня – реакція мережі (фото: portnov.com.ua)

Екс-глава АП повернувся перед інавгурацією Зеленського

Андрій Портнов повернувся в Україну 19 травня. Він обіймав посаду керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента (АП) і був заступником глави АП при Вікторі Януковичі. У мережі Facebook відреагували на повернення Портнова.

Портнов прилетів у Київ 19 травня після 5 років життя за кордоном.

"Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які покинули Україну, - час повертатися, будувати та відновлювати", - написав він.

У мережі порахували, що повернення в Україну колишнього радника Януковича пов'язано зі зміною влади:

  • Як тільки зняли сильного лідера - вся шушваль полізла назад в Україну.
  • От і добре, якраз розумні і знають адвокати нам потрібні. А повернувся по душу пороха — ось зараз і розкриються його темні справи приймав президентство і як розстрілював на майдані як народ грабував. Напевно, порох з переляку язика вже проковтнув, його бумеранг повертається!!!
  • Зеленський, зустрічай! До тебе нове обличчя приїхало!
  • Портнов дуже освічена і розумна людина! Не спроста! Ну що ж удачі йому! Буде в команді Зеленського, дуже навіть не погано!
  • Скоро і Яник з Азіровим на горизонті з'явиться!!! Хай живе Зе)))
  • У порівнянні з тим, що награбувала банда порошку - це були квіточки.

Радник Януковича повернувся в Україну: реакція мережі

Радник Януковича повернувся в Україну: реакція мережі

Портнов повернувся в Україну 19 травня – реакція мережі (скріншоти)

Нагадаємо, що Портнов пояснив, що відбувається в Конституційному суді.

Раніше ми писали, що Портнов заявив про розірвання договору про управління NewsOne.

В 2018 році Портнов став керівником телеканалу NewsOne.

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