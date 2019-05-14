Портнов обьяснил, что происходит в Конституционном суде

Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Портнов рассказал о подковерной борьбе за снятие главы КСУ Шевчука

В Конституционном суде не хватило голосов для принятия решения о рассмотрении закона о люстрации. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Друзья, вести из Конституционного суда, где сегодня должен был быть поставлен в повестку вопрос об отмене люстрации. За его сегодняшнее рассмотрение не хватило голосов судей, назначенных когда-то в КС Януковичем и тех, кого принято считать донецкой частью КС. Перешедшее под крыло Порошенко коррумпированное кубло, забывшее, какую именно государственную функцию несёт высший Конституционный орган, заигралось и перешло в режим коммерческих переговоров, торговли решениями и передела должностей", – написал Портнов.

"После выборов новому парламентскому большинству нужно внести судей этого КС в рассматриваемый ними же закон о люстрации. Думаю, это будет заслуженно и эффектно", – считает он.

Также Андрей Портнов рассказал о подковерной борьбе за снятие председателя Конституционного суда Станислава Шевчука.

"СМИ пишут, что в Конституционном суде сегодня хотят снять председателя суда за нарушение этики. Инкриминируемое нарушение в том, что он политизировал работу КС, дав интервью изданию СТРАНА.UA, в котором заявил, что не приведёт к присяге президента, победившего в результате фальсификации выборов. Очевидно, что под таким президентом имелся ввиду Порошенко, на тот момент осуществлявший массовый подкуп избирателей", – написал юрист.

"Теперь переведу на простой язык, что на самом деле происходит в КС. За интригами в этом органе стоит Порошенко, Филатов и примкнувший к ним заместитель председателя КС Тупицкий. Именно судья Тупицкий собрал голоса и реализовал для администрации Порошенко отмену статьи УК о незаконном обогащении. Он являлся движущей силой и коммуникатором, через который Банковая организовала принятие этого решения", – объяснил он.

Портнов также напомнил, что "главными выгодоприобретателями этого решения КС были депутаты БПП, НФ, чиновники администрации Президента и правительства. То есть все те, кто был или стал властью после 2015-го года, когда в УК появилась эта редакция статьи об обогащении".

"Теперь судья Тупицкий совершает меры по снятию Шевчука с одной целью – занять его место или месяцами исполнять обязанности главы КС в связи с отсутствием голосов за назначение нового руководителя. Интриги в КС по снятию председателя суда наплетаются еще и на предстоящую процедуру инаугурации нового Президента, где Тупицкий может закрепиться в информационном и политическом пространстве, как новый руководитель, потому что в отсутствие Шевчука, он должен был бы принимать участие в инаугурации вместо него", – объяснил он.