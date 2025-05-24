Сова, жайворонок чи голуб: як зрозуміти свій хронотип і навіщо це потрібно

Як дізнатися свій хронотип

"Потрібно спостерігати за собою. Подумати: більший рівень активності в мене припадає на ранок, на день чи вечір? Фізичний та інтелектуальний. Тобто кожна людина розуміє, коли вона більш активна, в який період часу, наскільки легше прокидатися, - пояснює Дар'я.

За її словами, жайворонки - це ті, хто з легкістю прокидається о 6:00 ранку, активно працює зранку і вже до вечора втрачають енергію. Совам навпаки - складно рано вставати, вони активніші пізніше і часто роблять складні завдання після 20:00.

"Найкращий спосіб зрозуміти свій хронотип - вести щоденник сну. Записуйте, коли ви лягали, як почувалися зранку, чи була сонливість, який був настрій. Це допомагає оцінити якість сну і час, коли організм працює найефективніше", - радить експертка.

Чому совам складніше в сучасному світі

Пилипенко наголошує: хронотип - це не примха, а вроджена біологічна особливість. Проте сучасні соціальні ритми часто не враховують потреб сов.

"Сови бідолашні з точки зору сучасного хронорозпису, Тому що вони якраз не встигають. На їхніх годинниках, наприклад, ще 2:00 вечора, а насправді на зовнішньому годиннику може бути 00:00, тому що їхній ритм справді може бути й 26 годин", - каже вона.

Втім, дедалі більше компаній переходять на гнучкий графік, і навіть денний сон у деяких культурах (наприклад, у Японії) вважається показником працездатності, а не лінощів.

Що робити, якщо ви працюєте вночі

Люди з нічним графіком - це особлива група ризику. Їм слід приділяти більше уваги своєму здоров'ю та режиму.

"Для таких людей важлива системність. Сон не любить хаосу. Якщо вже доводиться працювати вночі, намагайтеся дотримуватись сталого графіка, наприклад, лягати щодня о 4-й ранку", - радить сомнологиня.

Також важливо "обманювати" мозок за допомогою світла: вночі вмикати спеціальні лайтбокси, а вдень - повністю затемнювати кімнату.

"Мозок реагує на інтенсивність світла, а не на кольори. Саме синє світло сигналізує про день, тож його краще уникати перед сном", - пояснює Пилипенко.