Топ-5 заспокійливих ефірних олій, які допоможуть краще спати вночі

Якщо ви шукаєте спосіб поліпшити якість сну, спробуйте ароматерапію. Декілька заспокійливих ароматів ефірних олій в домі можуть допомогти розслабитись і зануритись у спокійний сон.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Іланг-іланг

Якщо ви відчуваєте тривогу або неспокій, подумайте про додавання іланг-ілангу. Він має насичений, солодкий і злегка фруктовий запах.

Експерт зі сну Райлі Отіс розповів, що іланг-іланг відомий своїми заспокійливими властивостями та здатністю знижувати артеріальний тиск, таким чином сприяючи спокійному стану розуму, який підтримує кращий сон.

Перед нанесенням на шкіру іланг-іланг слід розбавити, змішавши його з олією, такою як кокосова, арганова або жожоба. Ефірні олії, якщо їх використовувати самостійно, можуть викликати подразнення шкіри.

Важливо знати, що іланг-іланг отруйний для котів і собак, тому переконайтеся, що тварина його не злизує, не вдихає і не торкається.

Бергамот

Ефірна олія бергамот має багато застосувань, від полегшення головного болю та кашлю до лікування невеликих порізів і синців. Бергамот має свіжий трав’яний аромат, і його можна використовувати для покращення якості сну.

Деякі дослідження показують, що він може знижувати артеріальний тиск, тому слід проконсультуватися з лікарем перед його використанням.

Можна додати кілька крапель олії бергамоту у свій улюблений шампунь або лосьйон. Бергамот заспокоює та допомагає зменшити стрес.

Лаванда

Лаванда має заспокійливий, квітковий і злегка трав’яний аромат. Це один із найпопулярніших ароматів для засинання, оскільки він, як відомо, зменшує тривожність і покращує загальну якість сну.

Як і інші ефірні олії, лаванда заспокоює нервову систему. Взаємодіє з лімбічною системою мозку, заохочуючи розслаблення та зменшуючи занепокоєння.

Якщо ви наносите лавандову олію на шкіру, обов’язково розбавте її. Інший варіант - додати кілька крапель олії в миску з гарячою водою або наповнити пакетики висушеною лавандою та покласти у ящики комода для тонкого аромату.

Ромашка

Ромашка може допомогти заспокоїти розум і тіло, що робить її чудовим вибором для відпочинку перед сном. Вона має солодкий, теплий і фруктовий аромат, який дуже заспокійливий. Він сприяє розслабленню всього тіла та глибокому відпочинку для розуму.

Ви можете використовувати олію ромашки в дифузорі, щоб розповсюдити аромат у спальні. Але будьте обережні з домашніми тваринами та дітьми. Інший спосіб насолодитися цим ароматом - додати краплю олії ромашки в лосьйон для тіла або використовувати його, коли ви приймаєте теплу ванну.

Кедрове дерево

Кедрове дерево є звичайним інгредієнтом у різноманітних засобах, від шампуню до дезодоранту. Якщо ви шукаєте аромат, який би заспокоював та сприяв сну, спробуйте ефірну олію кедрового дерева. Ви можете використовувати її з дифузором або додати пару крапель на рушник і покласти під подушку, щоб полегшити сон.

Кедрове дерево має багатий, деревний і землистий запах. Він знижує рівень кортизолу та сприяє глибшому відновлюючому сну. Як іланг-іланг, кедрове дерево має седативні властивості, сприяючи вивільненню мелатоніну та зменшуючи нічний неспокій.

Як можна використовувати ефірні олії

Аромалампи або дифузори

Додайте кілька крапель ефірної олії у спеціальний дифузор або ароматичну лампу. Це дозволить рівномірно розповсюджувати аромат по кімнаті, створюючи заспокійливу атмосферу.

Інгаляції

Для полегшення дихання або розслаблення додайте кілька крапель олії в гарячу воду, накрийте голову рушником і вдихайте пари. Такий метод добре підходить для лікування застуд чи стресу.

Масаж

Змішайте кілька крапель ефірної олії з базовою олією (наприклад, з олією жожоба або оливковою) і використовуйте для масажу, щоб зняти напругу і покращити кровообіг.

Креми та лосьйони

Додайте кілька крапель ефірної олії у звичайний крем або лосьйон для шкіри. Це допоможе зволожити та заспокоїти шкіру, а також створить ароматерапевтичний ефект.

Для кращого сну можна додати кілька крапель лаванди або іншої заспокійливої олії на наволочку або під подушку.