Состояние Заворотнюк ухудшилось: все подробности

Заворотнюк впала в глубокую кому (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Состояние Анастасии Заворотнюк оценивается как крайне тяжелое

Анастасия Заворотнюк после введения в медикаментозный сон впала в глубокую кому. Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк значительно ухудшилось. Об этом сообщают российские СМИ.

Ранее врачи ввели пациентку в искусственный сон и подключили аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Теперь состояние актрисы не обусловлено лекарствами, сообщает РенТВ. Речь идет о естественной коме — состоянии между жизнью и смертью, которое вызвано нарушением кровообращения в головном мозге и повреждением клеток центральной нервной системы. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Состояние актрисы оценивается как крайне тяжелое. У нее отек мозга и многочисленные осложнения, вызванные опухолью. Вопрос об операции пока не решен, поскольку хирургическое вмешательство в таких обстоятельствах опасно.

Заворотнюк впала в глубокую кому (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Ранее сообщалось, что в больницу к Анастасии накануне вечером приехали ее супруг и мать.

До этого нейрохирург, сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак, специализирующийся на заболеваниях головного мозга, объяснил, в чем сложности состояния Заворотнюк. По словам специалиста, если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, "возможности провести операцию уже нет". Тушев также отметил, что, к сожалению, сегодня медицина не способна полностью вылечить опухоль.