Анастасия Заворотнюк в коме: все детали о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото: соцсети)

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" в очень тяжелом состоянии

Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю - четвертую стадию рака мозга. Об этом стало известно в конце августа. А 13 сентября звезда "Моей прекрасной няни" попала в реанимацию в тяжелейшем состоянии.

Теперь же Telegram-канал Yobajur сообщает, что 48-летнюю российскую актрису ввели в медикаментозную кому. На фоне тяжелой болезни начался отек мозга и воспаление легких.

Известно, что нейрохирурги планировали провести Анастасии операцию, но хирургическое вмешательство в ее состоянии было бы крайне опасным.

Страшный диагноз актрисе поставили год назад. Заворотнюк лечилась за границей - в последние недели проходила лечение в Польше.

Врачи проводили ей курс химио- и лучевой терапии, но несмотря на все усилия, состояние актрисы ухудшилось.

Анастасия Заворотнюк (фото: соцсети)

Близкие и друзья семьи несколько раз опровергали информацию об онкологии и утверждали, что у актрисы появились некоторые проблемы со здоровьем после рождения ребенка.

Сама Заворотнюк на вопросы прессы о своем самочувствии отвечать отказывалась. В августе она отменила несколько спектаклей и перестала появляться на светских мероприятиях. В сентябре она пропустила открытие магазина своей дочери.

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