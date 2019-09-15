ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стан Заворотнюк погіршився: усі подробиці

STYLERПерсони    15.09.2019 - 14:25
Стан Заворотнюк погіршився: усі подробиці
Заворотнюк впала в глибоку кому (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Стан Анастасії Заворотнюк оцінюється як вкрай важкий

Анастасія Заворотнюк після введення в медикаментозний сон впала в глибоку кому. Стан актриси Анастасії Заворотнюк значно погіршився. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Раніше лікарі ввели пацієнтку в штучний сон і підключили апарат штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Тепер стан актриси не обумовлено ліками, повідомляє РенТВ. Мова йде про природну комі — стані між життям і смертю, яке викликане порушенням кровообігу в головному мозку і пошкодженням клітин центральної нервової системи. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Стан актриси оцінюється як вкрай важкий. У неї набряк мозку і численні ускладнення, викликані пухлиною. Питання про операцію поки не вирішене, оскільки хірургічне втручання в таких обставинах небезпечно.

Стан Заворотнюк погіршився: усі подробиці

Заворотнюк впала в глибоку кому (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Раніше повідомлялося, що у лікарню до Анастасії напередодні ввечері приїхали її чоловік і мати.

До цього нейрохірург, співробітник Центру радіохірургії НДІ імені Скліфосовського В'ячеслав Рак, який спеціалізується на захворюваннях головного мозку, пояснив, у чому складнощі стану Заворотнюк. За словами фахівця, якщо пухлина розвинулася до такої стадії, що пацієнт перебуває в комі, "можливості провести операцію вже немає". Тушев також зазначив, що, на жаль, сьогодні медицина не здатна повністю вилікувати пухлину.

Лікар розповів нові подробиці лікування Заворотнюк Заворотнюк прокоментувала власну госпіталізацію
Новини України Анастасия Завотротнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся