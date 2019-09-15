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Родственники Заворотнюк срочно приехали в больницу: все подробности

STYLERПерсоны    15.09.2019 - 09:56
Родственники Заворотнюк срочно приехали в больницу: все подробности
Заворотнюк больна раком - родственники актрисы срочно приехали в больницу (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк окружена заботой мамы и мужа

Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга – глиобластомой. Вечером 14 сентября к ней в клинику в срочном порядке приехали самые близкие из ее окружения – супруг и мама. Вся страна молится за любимую актрису, выкладывая свою боль и переживания в социальные сети. Почему родственники актрисы приехали в больницу - рассказывают росСМИ.

Как пишет издание "Лента.ру", супруг Анастасии Заворотнюк и ее мама буквально не отходят от палаты артистки. По прибытии в больницу близкие актрисы были сильно взволнованы, передают очевидцы.

Стоит напомнить, что нейрохирург, сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак, специализирующийся на заболеваниях головного мозга, объяснил, в чем сложности состояния Заворотнюк. По словам специалиста, если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, "возможности провести операцию уже нет".

Родственники Заворотнюк срочно приехали в больницу: все подробности

Заворотнюк больна раком - родственники актрисы срочно приехали в больницу (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

"Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь", - приводит издание слова врача.

Тушев также отметил, что, к сожалению, сегодня медицина не способна полностью вылечить опухоль.

Напомним: "прекрасна няня" в настоящее время находится в реанимации в состоянии медикаментозной, искусственной комы. Артистка, по сообщениям СМИ, частично парализована.

Ранее Заворотнюк прокомментировала собственную госпитализацию.

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