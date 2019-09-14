Заворотнюк частично парализована: врачи опасаются проводить операцию

Анастасия Заворотнюк частично парализована (Фото: facebook.com AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации

Анастасию Заворотнюк вследствие тяжелой болезни частично парализовало. У знаменитой российской актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" был диагностирован парез правой части тела. Об этом в субботу, 14 сентября, передает Mash на своем Telegram-канале.

Врачи сообщили о том, что у Заворотнюк поражена правая рука.

В настоящее время актриса находится в реанимации, куда ее привезли из клиники в Польше.

Отмечается, что нейрохирурги рассматривают возможность операции. В то же время состояние Заворотнюк сейчас такое, что любое вмешательство сейчас может быть опасно.

Анастасия Заворотнюк частично парализована (Фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Заворотнюк в последние недели проходила лечение в Польше, которое не дало положительных результатов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы у Заворотнюк было диагностировано онкологическое заболевание.

В то же время близкие и друзья семьи актрисы несколько раз опровергали информацию об онкологии и утверждали, что у Анастасии появились некоторые проблемы со здоровьем после рождения ребенка.

Анастасия Заворотнюк частично парализована (Фото: соцсети)

Как сообщалось ранее, по возвращению из Европы актриса была экстренно госпитализирована в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что на фоне болезни у нее начался отек мозга и она находится в коме.