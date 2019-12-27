Состояние тяжелое: в авиакатастрофе в Казахстане пострадали украинцы

Авиакатастрофа в Казахстане (Коллаж РБК-Украина)

Стали известны имена украинцев, которые пострадали в авиакатастрофе в Казахстане

Авиакатастрофа в Казахстане произошла в пятницу, 27 декабря, около семи утра по местному времени. Сообщается, что на борту самолета было 100 человек.

Самолет авиакомпании Ber Air врезался в жилое здание практически сразу после того, как взлетел. По предварительным данным погибли 12 человек, остальные получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших оказался житель Украины вместе с супругой.

28-летний Юрий Сон и его жена Яна из Мелитополя отправились в Казахстан, чтобы проведать родственников.

Как сообщает издание OBOZREVATEL, супружеская пара получила серьезные травмы и на данный момент находится в госпитале. У них диагностировали компрессионные переломы позвоночников, с 3 по 7 отдел.

"Врачи говорят, что состояние их тяжелое, но стабильное. Опасности за их жизни нет. Врачи делают все возможное, чтобы им помочь. В понедельник будет заседать консилиум", - сообщили в посольстве Украины в Казахстане.

Яна и Юрий отправились в Алматы, чтобы проведать бабушку. Юрий Сон работает диджеем и накануне он посетил один из танцевальных клубов. Кроме того, он работает в одной из школ английского языка в столице. У Юрия было запланировано выступление в киевском клубе River Rot.

Юрий и Яна Сон пострадали в авиакатастрофе в Казастане

Его супруга Яна также работает в школе английского языка – контент-редактором. Супруги Сон увлекаются музыкой и весьма дружелюбны. Юра переехал в Киев еще в детстве и закончил школу уже в столице.

Ребят уже проведали родственники в больнице и к ним пустили представителя посольства, которые помогает решить вопросы. В авиакатастрофе они потеряли свои документы и телефоны. В посольстве уже занимаются восстановлением паспортов, чтобы, как только Юра и Яна поправятся, они могли вернуться в Украину.