Названа возможная причина авиакатастрофы в Казахстане

Фото: авиакатастрофа в Казахстане (zakon.kz)

Авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности

Авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр, сообщают казахские СМИ.

Отметим, что в результате катастрофы погибли не менее 15 человек. Среди пострадавших двое украинцев, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая.

Среди погибших выпускающий редактор издания Informburo.kz Данная Круглова и командир воздушного судна.

Брифинг в аэропорту Алматы по крушению самолета “Бек Эйр”. Выступает заместитель премьер-министра Роман Скляр Опубліковано Tengrinews.kz Четвер, 26 грудня 2019 р.

Отметим, в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлены 8 детей в сознании с политравмами. Также в другую больницу доставлены 5 взрослых с политравмами. Еще в одном медицинском учреждении находятся 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Также очевидцы потерпевшего крушение самолета в Казахстане рассказали об авиакатастрофе. Пассажиры вылезали из лайнера по обледенелому крылу через иллюминатор.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране. Также по поручению президента Казахстана Касим-Жомарт Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

Сегодня ночью в Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. На борту было 93 пассажира, в том числе 3 ребенка. И 5 членов экипажа.