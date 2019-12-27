ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названа возможная причина авиакатастрофы в Казахстане

Новости » Происшествия     27.12.2019 - 10:00
Названа возможная причина авиакатастрофы в Казахстане
Фото: авиакатастрофа в Казахстане (zakon.kz)

Авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности

Авиакатастрофа в Казахстане могла произойти из-за технической неисправности или ошибки пилотов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр, сообщают казахские СМИ.

Отметим, что в результате катастрофы погибли не менее 15 человек. Среди пострадавших двое украинцев, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая.

Среди погибших выпускающий редактор издания Informburo.kz Данная Круглова и командир воздушного судна.

Брифинг в аэропорту Алматы по крушению самолета “Бек Эйр”. Выступает заместитель премьер-министра Роман Скляр

Опубліковано Tengrinews.kz Четвер, 26 грудня 2019 р.

Отметим, в Центр детской неотложной медицинской помощи доставлены 8 детей в сознании с политравмами. Также в другую больницу доставлены 5 взрослых с политравмами. Еще в одном медицинском учреждении находятся 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии.

Также очевидцы потерпевшего крушение самолета в Казахстане рассказали об авиакатастрофе. Пассажиры вылезали из лайнера по обледенелому крылу через иллюминатор.

В свою очередь, Министерство внутренних дел Казахстана начало расследование авиакатастрофы в стране. Также по поручению президента Казахстана Касим-Жомарт Токаева создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

Сегодня ночью в Казахстане разбился самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, на борту которого находилось 100 человек. На борту было 93 пассажира, в том числе 3 ребенка. И 5 членов экипажа.

Авиакатастрофа в Казахстане: на борту самолета были два украинца Очевидцы рассказали детали авиакатастрофы в Казахстане
Новости Украины Казахстанавиакатастрофапричина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь