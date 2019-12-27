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Стан важкий: в авіакатастрофі в Казахстані постраждали українці

STYLERЖиття    27.12.2019 - 20:41
Стан важкий: в авіакатастрофі в Казахстані постраждали українці
Авіакатастрофа в Казахстані (Колаж РБК-Україна)

Стали відомі імена українців, які постраждали в авіакатастрофі в Казахстані

Авіакатастрофа в Казахстані сталася в п'ятницю, 27 грудня, близько сьомої ранку за місцевим часом. Повідомляється, що на борту літака було 100 чоловік.

Літак авіакомпанії Ber Air врізався у житловий будинок практично відразу після того, як злетів. За попередніми даними, загинули 12 осіб, решта отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих опинився житель України разом з дружиною.

28-річний Юрій Сон і його дружина Яна з Мелітополя вирушили в Казахстан, щоб провідати родичів.

Як повідомляє видання OBOZREVATEL, подружня пара отримала серйозні травми і на даний момент знаходиться в госпіталі. У них діагностували компресійні переломи хребців, з 3 по 7 відділ.

"Лікарі кажуть, що стан важкий, але стабільний. Небезпеки за їх життя немає. Лікарі роблять все можливе, щоб їм допомогти. В понеділок буде засідати консиліум", - повідомили в посольстві України в Казахстані.

Яна і Юрій вирушили в Алмати, щоб провідати бабусю. Юрій Сон працює діджеєм і напередодні він відвідав один з танцювальних клубів. Крім того, він працює в одній зі шкіл англійської мови в столиці. У Юрія було заплановано виступ у київському клубі River Rot.

Стан важкий: в авіакатастрофі в Казахстані постраждали українці

Юрій та Яна Сон постраждали в авіакатастрофі в Казастане

Його дружина Яна також працює в школі англійської мови – контент-редактором. Подружжя Сон захоплюються музикою і дуже дружелюбні. Юра переїхав до Києва ще в дитинстві і закінчив школу вже в столиці.

Подружжя вже відвідали родичі в лікарні і до них пустили представника посольства, які допомагає вирішити питання. В авіакатастрофі вони втратили свої документи і телефони. У посольстві вже займаються відновленням паспортів, щоб, як тільки Юра і Яна поправляться, вони могли повернутися в Україну.

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