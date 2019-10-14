Состояние критическое: Заворотнюк перевели в реабилитационный центр

Анастасию Заворотнюк, которая уже несколько недель находится в критическом состоянии из-за серьезного онкологического заболевания, была переведена в реабилитационный центр, так как прогресса в лечении опухоли в частной клинике не было. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, Анастасия Заворотнюк провела в Европейском медицинском центре около месяца и за весь этот период врачи так и не смогли добиться улучшения в состоянии здоровья артистки.

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

"Актриса провела в Европейском медицинском центре около месяца. Однако несмотря на все усилия врачей, положительной динамики добиться не удалось. Общим консилиумом было принято решение о ее выписке", - сказано в сообщении.

Как отмечают врачи, состояние Анастасии Заворотнюк стало критическим и у артистки атрофировались мышцы.

"Сейчас у Заворотнюк практически атрофированы мышцы. Состояние сопора, о котором мы сообщали ранее, стало критическим. Сотрудники реабилитационного центра продолжают заниматься с Анастасией (в зале эрготерапии и других) и делают все возможное, чтобы она не впала в глубокую кому", - отмечается в сообщении.

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Ранее мы сообщали о том, что врачи-онкологи дают разные прогнозы о состоянии Анастасии Заворотнюк. Некоторые считают, что артистка еще может поправиться, но для этого понадобится длительная реабилитация.

Некоторые врачи уверены, что Анастасия Заворотнюк скорее всего уже не сможет вернуться к нормальной жизни и ее состояние необратимо.