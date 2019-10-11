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Никого не видит и не реагирует: Заворотнюк на грани комы

STYLERПерсоны    11.10.2019 - 15:47
Никого не видит и не реагирует: Заворотнюк на грани комы
Анастасия Заворотнюк (фото: bzns.media)

Анастасия Заворотнюк продолжает бороться за свою жизнь

Анастасия Заворотнюк, которую недавно перевезли в другую клинику, где она продолжает лечение от рака мозга, находится в состоянии сопора. Врачи делают все возможное, чтобы 48-летняя актриса не впала в кому. Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash.

Сопор - это пограничное прекоматозное состояние глубокого сна, но еще не кома. При таком диагнозе больной постоянно спит, не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей.

Никого не видит и не реагирует: Заворотнюк на грани комы

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Реакция появляется только на сильные болевые раздражения, но при этом человек в состоянии сопора не просыпается, а лишь мимически реагирует на уколы или щипки.

Актриса не может передвигаться самостоятельно - на все процедуры ее возят на специальных каталках.

Никого не видит и не реагирует: Заворотнюк на грани комы

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Сообщается, что реабилитологи медцентра делают все возможное, чтобы не допустить перехода в состояние комы.

Стоит отметить, что после новости о смерти актрисы, назойливые поклонники стали штурмовать кладбище, где похоронены родственники Анастасии Заворотнюк, в надежде найти следы недавнего захоронения.

И хотя кладбище в Анкудиново в Подмосковье охраняется, и попасть туда можно лишь родственникам, в сети появились фото могилы близких актрисы - отца, брата и невестки. Судя по ним, недавних захоронений нет.

Никого не видит и не реагирует: Заворотнюк на грани комы

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