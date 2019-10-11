Анастасия Заворотнюк на грани комы: появились новые детали о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото: bzns.media)

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от рака

Анастасия Заворотнюк находится в прекоматозном состоянии и не реагирует на окружающих - такая новость сегодня облетела все СМИ. Но семья актрисы на ее Instagram-странице категорически опровергла новость о ее здоровье и призвала не верить сообщениям.

Стоит отметить, что близкие Анастасии Заворотнюк долгое время отмалчивались и не реагировали на то, что писала пресса. Но, очевидно, терпение близких актрисы лопнуло, и они начали высказываться.

Анастасия Заворотнюк (фото: bzns.media)

"Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. И мы официально заявляем: нет, это неправда!" - сказано в сообщении.

Кроме того, в сообщении сказано, что тяжелые ситуации каждый имеет право переживать по-своему. Близкие звезды, которая лечится от рака мозга, попросили уважать это право и перестать вмешиваться в их частную жизнь.

"Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо", - такое обращение появилось сегодня.

Семья Анастасии Заворотнюк высказалась о ее здоровье (скрин: instagram.com/a_zavorotnyuk)