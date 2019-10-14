Стан критичний: Заворотнюк перевели в реабілітаційний центр

Анастасію Заворотнюк, яка вже кілька тижнів перебуває в критичному стані через серйозне онкологічне захворювання, була переведена в реабілітаційний центр, так як прогресу в лікуванні пухлин у приватній клініці не було. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Як повідомляється, Анастасія Заворотнюк провела в Європейському медичному центрі близько місяця і за весь цей період лікарі так і не змогли домогтися поліпшення в стані здоров'я артистки.

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

"Актриса провела в Європейському медичному центрі близько місяця. Однак незважаючи на всі зусилля лікарів, позитивної динаміки домогтися не вдалося. Загальним консиліумом було прийнято рішення про її виписку", - сказано в повідомленні.

Як відзначають лікарі, стан Анастасії Заворотнюк став критичним і у артистки атрофувалися м'язи.

"Зараз у Заворотнюк практично атрофовані м'язи. Стан сопору, про який ми повідомляли раніше, став критичним. Співробітники реабілітаційного центру продовжують займатися з Анастасією (в залі ерготерапії та інших) і роблять все можливе, щоб вона не впала в глибоку кому", - наголошується в повідомленні.

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook.com/Zavorotnyuk71)

Раніше ми повідомляли про те, що лікарі-онкологи дають різні прогнози про стан Анастасії Заворотнюк. Деякі вважають, що артистка ще може видужати, але для цього знадобиться тривала реабілітація.

Деякі лікарі впевнені, що Анастасія Заворотнюк швидше за все вже не зможе повернутися до нормального життя і її стан необоротний.