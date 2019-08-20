Комаровский развеял популярный миф о детском питании: можно есть

Фото: Доктор Евгений Комаровский (РБК-Украина)

Комаровский дал "кулинарный" совет родителям

Евгений Комаровский развенчал популярный миф про "табу" на соль в продуктах питания для детей и отметил, что полный отказ от нее напрасен. Известный педиатр на своей странице в Instagram напомнил, что необходимое суточное количество соли для ребенка первого года жизни составляет менее 1 г.

Доктор Комаровский уточнил, что это количество ребенок без всяких проблем получит из материнского молока или из смеси, а с началом прикорма - из стандартного набора продуктов.

Как рассказал врач высшей категории, младенцы чрезвычайно восприимчивы к содержанию соли в продуктах питания.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Также он напомнил о доказанном факте, что избыточное потребление ребенком соли приводит к множеству проблем со здоровьем - наиболее чувствительны почки, негативно реагируют дыхательная и сердечно-сосудистая система, нарушается обмен веществ в костной ткани и т. п.

"Однако совершенно неправильно делать вывод о том, что соль ребенку нельзя. Можно!" - говорит Комаровский.

Педиатр акцентировал внимание родителей на то, что про стоит забыть про добавление соли, если вы самостоятельно готовите пищу ребенку первого года жизни.

Евгений Комаровский (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Ранее сообщалось, что доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский сделал предупреждение родителям и подробно рассказал, к каким последствиям могут привести игры с животными, а также поделился важными рекомендациями, следуя которым можно избежать кучи неприятностей.

Добавим, что недавно доктор Комаровский рассказал, что делать в том случае, если у ребенка началась рвота или понос.