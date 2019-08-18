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Обратите внимание: Комаровский высказался про симптомы аллергии

STYLERЖизнь    18.08.2019 - 21:24
Обратите внимание: Комаровский высказался про симптомы аллергии
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Комаровский конкретизировал основные симптомы и назвал, как из определить

Евгений Комаровский перечислил симптомы аллергии, которые могут проявляться у человека от раздражителей любого характера. Известный педиатр на своей странице в Instagram изложил в пяти категориях симптомы, на которые стоит обратить внимание для оперативного реагирования.

Доктор Комаровский включил в перечень следующие симптомы, которые могут чувствовать люди со стороны дыхательных путей, со стороны желудочно кишечного тракта, в дыхательных, кожных, глазных и в других проявлениях.

Со стороны дыхательных путей:

заложенность носа; насморк; чихание; кашель; осиплость голоса; затрудненное дыхание.

Обратите внимание: Комаровский высказался про симптомы аллергии

Доктор Евгений Комаровский рассказал про симптомы аллергии (Фото% коллаж РБК-Украина)

Со стороны желудочно кишечного тракта:

тошнота; рвота; боли в животе; понос.

Кожные:

зуд; покраснение; сыпь (пятна разных размеров и т.д.); отечность.

Со стороны глаз:

слезоточение; покраснение; зуд; жжение.

Другие::

отек губ, языка, лица, шеи; слабость, головокружение, расстройство сознания; снижение артериального давления; бледность; холодный пот.

Обратите внимание: Комаровский высказался про симптомы аллергии

Симптомы аллергии (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее сообщалось, что доктор Евгений Комаровский рассказал о том, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский высказался о том, как правильно лечить такое проявление стафилококковой инфекции как фурункул.

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