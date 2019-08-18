Обратите внимание: Комаровский высказался про симптомы аллергии

Комаровский конкретизировал основные симптомы и назвал, как из определить
Евгений Комаровский перечислил симптомы аллергии, которые могут проявляться у человека от раздражителей любого характера. Известный педиатр на своей странице в Instagram изложил в пяти категориях симптомы, на которые стоит обратить внимание для оперативного реагирования.
Доктор Комаровский включил в перечень следующие симптомы, которые могут чувствовать люди со стороны дыхательных путей, со стороны желудочно кишечного тракта, в дыхательных, кожных, глазных и в других проявлениях.
Со стороны дыхательных путей:
заложенность носа; насморк; чихание; кашель; осиплость голоса; затрудненное дыхание.
Доктор Евгений Комаровский рассказал про симптомы аллергии (Фото% коллаж РБК-Украина)
Со стороны желудочно кишечного тракта:
тошнота; рвота; боли в животе; понос.
Кожные:
зуд; покраснение; сыпь (пятна разных размеров и т.д.); отечность.
Со стороны глаз:
слезоточение; покраснение; зуд; жжение.
Другие::
отек губ, языка, лица, шеи; слабость, головокружение, расстройство сознания; снижение артериального давления; бледность; холодный пот.
Симптомы аллергии (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
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