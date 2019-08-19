ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Это не игрушка! Комаровский сделал предупреждение о популярных препаратах

STYLERЖизнь    19.08.2019 - 22:22
Это не игрушка! Комаровский сделал предупреждение о популярных препаратах
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал несколько важных советов для родителей

Доктор Комаровский предупредил об осторожном и обдуманном использовании едва не самых популярных в мире препаратов - антибиотиков. Именитый педиатр опубликовал соответствующую инфографику на своей странице в Instagram.

Эксперт рассказал о том, как у бактерий, вызывающих опасные заболевания, вырабатывается резистентность, то есть устойчивость, к тем или иным антибактериальным препаратам.

Это не игрушка! Комаровский сделал предупреждение о популярных препаратах

Комаровский посоветовал правильно использовать антибиотики (фото: mater.org.au)

По словам Комаровского, среди множества бактерий уже есть небольшое количество резистентных. И когда антибиотик уничтожает неустойчивые к нему бактерии, оставшиеся резистентные могут передавать свою устойчивость другим.

В последующем устойчивые к антибиотику бактерии имеют возможность расти и распространяться.

"Используйте антибиотики осторожно! Это не игрушка!" - предупреждает педиатр.

Это не игрушка! Комаровский сделал предупреждение о популярных препаратах

Комаровский посоветовал правильно использовать антибиотики (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее мы писали, что и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в который раз высказалась о необходимости такой важной процедуры, как вакцинация.

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, чем опасны для детей социальные сети, и как минимизировать данный риск.

К слову, ранее педиатр дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания. Комаровский рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.

Громко зовите на помощь: Комаровский рассказал о неотложной помощи ребенку Хуже не будет: Комаровский ответил на важный вопрос о болезни ребенка
Новости Украины Евгений Комаровский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь