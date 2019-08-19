Это не игрушка! Комаровский сделал предупреждение о популярных препаратах

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал несколько важных советов для родителей

Доктор Комаровский предупредил об осторожном и обдуманном использовании едва не самых популярных в мире препаратов - антибиотиков. Именитый педиатр опубликовал соответствующую инфографику на своей странице в Instagram.

Эксперт рассказал о том, как у бактерий, вызывающих опасные заболевания, вырабатывается резистентность, то есть устойчивость, к тем или иным антибактериальным препаратам.

Комаровский посоветовал правильно использовать антибиотики (фото: mater.org.au)

По словам Комаровского, среди множества бактерий уже есть небольшое количество резистентных. И когда антибиотик уничтожает неустойчивые к нему бактерии, оставшиеся резистентные могут передавать свою устойчивость другим.

В последующем устойчивые к антибиотику бактерии имеют возможность расти и распространяться.

"Используйте антибиотики осторожно! Это не игрушка!" - предупреждает педиатр.

Комаровский посоветовал правильно использовать антибиотики (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ранее мы писали, что и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в который раз высказалась о необходимости такой важной процедуры, как вакцинация.

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, чем опасны для детей социальные сети, и как минимизировать данный риск.

К слову, ранее педиатр дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания. Комаровский рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.