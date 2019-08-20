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Комаровський розвіяв популярний міф про дитяче харчування: можна їсти

STYLERЖиття    20.08.2019 - 22:36
Комаровський розвіяв популярний міф про дитяче харчування: можна їсти
Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Комаровський дав "кулінарну" пораду батькам

Євген Комаровський спростував популярний міф про "табу" на сіль у продуктах харчування для дітей і зазначив, що повна відмова від неї зовсім не обов'язкова. Відомий педіатр на своїй сторінці в Instagram нагадав, що необхідна добова кількість солі для дитини першого року життя становить менше 1 г.

Доктор Комаровський уточнив, що цю кількість дитина без всяких проблем отримає з материнського молока або із суміші, а з початком прикорму - із стандартного набору продуктів.

Як розповів лікар вищої категорії, немовлята надзвичайно сприйнятливі до змісту солі в продуктах харчування.

Комаровський розвіяв популярний міф про дитяче харчування: можна їсти

Ілюстративне фото: pixabay.com

Також він нагадав про доведений факт, що надмірне споживання дитиною солі призводить до безлічі проблем зі здоров'ям - найбільш чутливі нирки, негативно реагують дихальна і серцево-судинна система, порушується обмін речовин в кістковій тканині тощо..

"Однак абсолютно неправильно робити висновок про те, що сіль дитині не можна. Можна!" - каже Комаровський.

Педіатр акцентував увагу батьків на те, про що варто забути про додавання солі, якщо ви самостійно готуєте їжу дитині першого року життя.

Комаровський розвіяв популярний міф про дитяче харчування: можна їсти

Євген Комаровський (Фото: facebook.com/komarovskiynet)

Раніше повідомлялося, що лікар Євген Комаровський розповів про те, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересиханню.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський зробив попередження батькам і докладно розповів, до яких наслідків можуть призвести ігри з тваринами, а також поділився важливими рекомендацій, слідуючи яким можна уникнути купи неприємностей.

Додамо, що нещодавно доктор Комаровський розповів, що робити в тому випадку, якщо у дитини почалася блювота або пронос.

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