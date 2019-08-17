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Нет шансов вылечиться: Комаровский cделал шокирующее заявление

STYLERЖизнь    17.08.2019 - 22:33
Нет шансов вылечиться: Комаровский cделал шокирующее заявление
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Комаровский дал важные рекомендации касательно лечения ребенка

Доктор Евгений Комаровский рассказал, что делать в том случае, если у ребенка началась рвота или понос. Публикацию с подробными рекомендациями эксперт опубликовал в социальной сети Instagram.

"Если понос и рвота, и вы не в состоянии ребенка поить, у вас нет шансов вылечится в домашних условиях. Поэтому, когда у нас понос и рвота, мы не обсуждаем тему жаропонижающих", - пишет врач.

Если к этому всему добавляется еще и температура, то необходимо отвезти ребенка в стационар, поскольку лечится подобное капельницей. Однако есть и некоторые нюансы, на которых врач остановился с целью подробного объяснения.

"Другой вопрос в том, что когда у нас женщина с ребенком с поносом, рвотой и температурой попадает в инфекционный стационар, то она оттуда не выйдет ближайшие две недели. Поэтому все стараются усидеть дома. В нормальной стране, когда изменится система оказания помощи, вас за сутки прокапают, облегчат состояние и выгонят домой. Поэтому вы будете туда легко ездить", - подытожил Комаровский.

К слову, недавно доктор Комаровский рассказал о том, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский высказался о том, как правильно лечить такое проявление стафилококковой инфекции как фурункул.

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