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Может привести к онкологии: Комаровский предостерег от серьезной опасности

STYLERЖизнь    18.08.2019 - 11:58
Может привести к онкологии: Комаровский предостерег от серьезной опасности
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор рассказал, к чему может привести банальная неосторожность при игре с кошками

Евгений Комаровский рассказал, к каким последствиям могут привести игры с животными, а также поделился важными рекомендациями, следуя которым можно избежать кучи неприятностей. Об этом эксперт сообщил в соцсети Instagram.

Прежде всего, если кошка поцарапала или укусила, следует промыть рану с мылом. Так риск заражения станет значительно меньше. Однако даже в этом случае есть опасность попадания в организм бактерии бартонелла.

"Чтобы еще снизить риск заражения, хорошо бы применить антибактериальную мазь. Это именно тот случай, когда она не помешает. Здоровый организм быстро справится с этой бактерией и сам, но если наблюдается иммунный дефицит от рождения или человек после тяжелой болезни, то возможен следующий этап - увеличение ближайших к месту повреждения лимфоузлов", - предостерегает Комаровский.

Может привести к онкологии: Комаровский предостерег от серьезной опасностиЕвгений Комаровский (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

По его словам, между получением царапины и увеличением лимфоузла может пройти от полутора месяцев до полугода. Узлы могут оставаться увеличенными тоже несколько месяцев и приходить в норму сами, но, если появляются признаки воспаления, то потребуется лечение антибиотиками.⠀

Кроме того, врач при любом увеличении лимфоузлов настоятельно рекомендует посетить врача, поскольку данный симптом может быть признаком очень серьезных заболеваний, в том числе онкологических.

К слову, недавно доктор Комаровский рассказал о том, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский высказался о том, как правильно лечить такое проявление стафилококковой инфекции как фурункул.

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