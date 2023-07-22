Соковита піца з кабачків за 30 хвилин: приготуйте раз і закохаєтеся в цей рецепт!

Піца з кабачків? Це дуже смачна страва, яка може стати для вас щоденною. А якщо ви не любите кабачки, то після цього рецепта точно полюбите.

Інгредієнти

Щоб приготувати неймовірно смачну піцу, вам знадобиться:

для основи:

кабачки - 450 г

борошно -4 ст. л. з гіркою

сметана (15%) - 1 ст. л.

яйце - 1 шт.

сіль

соус

вершки - 2 ч. л.

томатний соус - 2 ч. л.

італійські трави

начинка:

помідор - 1 шт.

варено-копчена куряча грудка - 100 г

кукурудза - 45 г

моцарела - 70 г

Як готувати

Спочатку натріть кабачки на великій тертці, додайте сіль, перемішайте та залиште приблизно на п'ять хвилин. Після цього вичавіть воду із кабачків.

Тим часом поріжте помідор, грудку та моцареллу на свій смак, поки залиште.

Далі додайте до кабачків яйце, борошно та сметану. Влийте в сковорідку олію, та перекладіть кабачкове тісто. Смажте під закритою кришкою на середньому вогні приблизно чотири-п'ять хвилин до рум’яності.

Переверніть тісто на пательні та змастіть корж соусом. Далі викладіть начинку - помідори, куряче м’ясо, кукурудзу та тертий сир. Обсмажте на вогні, а ще краще помістіть в духовку приблизно на 15 хвилин при температурі 180 градусів. Готово!