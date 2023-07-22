Сочная пицца из кабачков за 30 минут: приготовьте раз и влюбитесь в этот рецепт!
Пицца из кабачков? Это очень вкусное блюдо, которое может стать для вас ежедневным. А если вы не любите кабачки, то после этого рецепта точно полюбите.
Рецептом поделился популярный фудблогер Алекс Миль в своем Instagram.
Ингредиенты
Чтобы приготовить невероятно вкусную пиццу, вам понадобится:
для основы:
- кабачки - 450 г
- мука - 4 ст. л. с горкой
- сметана (15%) - 1 ст. л.
- яйцо - 1 шт.
- соль
соус
- сливки - 2 ч. л.
- томатный соус - 2 ч. л.
- итальянские травы
начинка:
- помидор - 1 шт.
- варено-копченая куриная грудка - 100 г
- кукуруза - 45 г
- моцарелла - 70 г
Как готовить
Сначала натрите кабачки на большой терке, добавьте соль, перемешайте и оставьте примерно пять минут. После этого выжмите воду из кабачков.
Тем временем порежьте помидор, грудку и моцареллу по своему вкусу, пока оставьте.
Далее добавьте к кабачкам яйцо, муку и сметану. Влейте в сковороду масло и переложите кабачковое тесто. Жарьте под закрытой крышкой на среднем огне примерно четыре-пять минут до румяности.
Переверните тесто на сковороде и смажьте корж соусом. Далее выложите начинку - помидоры, куриное мясо, кукурузу и тертый сыр. Обжарьте на огне, а лучше поместите в духовку примерно на 15 минут при температуре 180 градусов. Готово!
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