Улюблений десерт з дитинства. Тримайте найпростіший рецепт "битого скла"
Желе "бите скло" - дуже популярний десерт, смак якого нам відомий ще з дитинства. Приготувати його нескладно та й для цього потрібно лише декілька інгредієнтів.
Рецептом поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.
Інгредієнти
Для приготування "битого скла", вам знадобиться
- 3 види фруктового желе(вишня, ківі, апельсин) - по 90 г кожне
- вода
- сметана (15%) - 700 г
- желатин 30 г
- цукрова пудра - 80 г
Як готувати
Спочатку беремо три види желе та в кожне вливаємо по 350 г гарячої води в тарілки, все добре перемішати, дати охолонути та потім залишити в холодильнику застигати.
Після того як желе застигло, потрібно у 200 г води всипати 30 г желатину та залишити приблизно на 10 хвилин набухати.
Тим часом кольорові желе дістаньте із тарілок і наріжте кубиками. Додайте в миску сметану та цукрову пудру, добре змішайте вінчиком до розчинення пудри.
Желатин розтоплюємо у мікрохвильовці, після цього вливаємо його в сметану та гарненько вимішуємо. Потрібно все робити швидко, оскільки сметана густітиме.
Вилити сметану форму та водночас додавати різнокольорові кубики. Після цього відправляємо десерт холодильник на кілька годин для застигання. Готово.
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