Найсмачніший рецепт шаурми від відомого шеф-кухаря: про покупну ви забудете назавжди

Смачна і соковиту шаурму можна легко і швидко приготувати вдома. А ваша родина проситиме частіше радувати такою смакотою.

Інгредієнти

Для приготування неймовірно смачної шаурми, вам знадобляться

лаваш

філе стегна курки - 400 г

пекінська капуста (або білокачанна) - 80 г

морква по-корейськи - 100 г

помідор - 60 г

тертого твердий сир - 80 г

олія - 12 г

сіль

перець

паприка

хмелі-сунелі

Для соусу

майонез - 2 ст. л.

кетчуп - 2 ст. л.

сметана - 2 ст. л.

сушений часник - 5 г

мариновані огірки - 80 г

Як готувати

За словами фудблогера, дуже важливо обрати хороший лаваш, не перегнутий та не пересушений, щоб він в процесі скручування не порвався. А м’ясо стегна курки найкраще підходить для шаурми.

Щодо помідорів, то краще обирати без м'якоті, щоб сік не витік з шаурми. Що стосується капусти, краще не брати салат, айсберг чи синю капусту, бо вони прив’януть.

Спочатку до м'яса потрібно додати сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі. Налити олії та руками перемішати. Далі обсмажити на сковорідці по чотири-п'ять хвилин з обох боків та дрібно нарізати.

Після цього натерти мариновані огірки. Змішати майонез, кетчуп та сметану, додати трішки сушеного часнику і натертих маринованих огірочків.

Тепер потрібно взяти лаваш, змастити його соусом, викласти на соус м’ясо, капусту помідор, моркву, тертий сир, і зверху ще трішки соусу.

З обох боків підігнути краї, скрутити. Поставити на кілька хвилин на гриль чи суху сковорідку, щоб лаваш підрум’янився та розплавився сир. Готово!