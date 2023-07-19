Найсмачніший рецепт шаурми від відомого шеф-кухаря: про покупну ви забудете назавжди
Смачна і соковиту шаурму можна легко і швидко приготувати вдома. А ваша родина проситиме частіше радувати такою смакотою.
Рецептом поділився популярний фудблогер Алекс Міль у своєму Instagram.
Інгредієнти
Для приготування неймовірно смачної шаурми, вам знадобляться
- лаваш
- філе стегна курки - 400 г
- пекінська капуста (або білокачанна) - 80 г
- морква по-корейськи - 100 г
- помідор - 60 г
- тертого твердий сир - 80 г
- олія - 12 г
- сіль
- перець
- паприка
- хмелі-сунелі
Для соусу
- майонез - 2 ст. л.
- кетчуп - 2 ст. л.
- сметана - 2 ст. л.
- сушений часник - 5 г
- мариновані огірки - 80 г
Як готувати
За словами фудблогера, дуже важливо обрати хороший лаваш, не перегнутий та не пересушений, щоб він в процесі скручування не порвався. А м’ясо стегна курки найкраще підходить для шаурми.
Щодо помідорів, то краще обирати без м'якоті, щоб сік не витік з шаурми. Що стосується капусти, краще не брати салат, айсберг чи синю капусту, бо вони прив’януть.
Спочатку до м'яса потрібно додати сіль, перець, паприку, хмелі-сунелі. Налити олії та руками перемішати. Далі обсмажити на сковорідці по чотири-п'ять хвилин з обох боків та дрібно нарізати.
Після цього натерти мариновані огірки. Змішати майонез, кетчуп та сметану, додати трішки сушеного часнику і натертих маринованих огірочків.
Тепер потрібно взяти лаваш, змастити його соусом, викласти на соус м’ясо, капусту помідор, моркву, тертий сир, і зверху ще трішки соусу.
З обох боків підігнути краї, скрутити. Поставити на кілька хвилин на гриль чи суху сковорідку, щоб лаваш підрум’янився та розплавився сир. Готово!
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