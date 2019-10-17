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Не соглашаются с неизбежным: психолог объяснила молчание семьи Заворотнюк

STYLERПерсоны    17.10.2019 - 13:05
Не соглашаются с неизбежным: психолог объяснила молчание семьи Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с раком мозга четвертой стадии

Анастасия Заворотнюк активно борется с серьезным онкологическим заболеванием и после операции сейчас проходит реабилитацию в одной из престижных клиник на Рублевке в деревне Жуковка (РФ). Состояние звезды сериала "Моя прекрасная няня" согласно последней информации улучшилось и актриса уже делает первые шаги. Впрочем, ее родные крайне редко комментируют ситуацию.

Спустя длительное время после первых сообщений о госпитализации Заворотнюк с диагнозом рак головного мозга четвертой стадии и многочисленных домыслов, связанных с молчанием ее семьи и крайне скудной информации от представителей актрисы, родные несколько дней назад поблагодарили всех неравнодушных за поддержку Анастасии. О том, как обстоят дела с лечением 48-летней звезды, в заявлении ее семьи ничего не говорилось.

Не соглашаются с неизбежным: психолог объяснила молчание семьи Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

По мнению российского психолога Ольги Драгой, они сами не до конца осознают, что происходит с Заворотнюк, а молчание специалист называет защитной реакцией. Об этом передает портал Dni.ru.

Как говорит Драгая, семье звезды "Моей прекрасной няни" очень сложно принимать "адекватные решения" в условиях такого значительного прессинга журналистов и огромного количества всевозможных фейков (включая ошибочное сообщение о якобы смерти актрисы около недели назад).

Не соглашаются с неизбежным: психолог объяснила молчание семьи Заворотнюк

Cемья Анастасии Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Психолог отмечает, что массив ложной информации, слухов и домыслов как раз и появляется из-за неведения общественности.

"Может быть и стадия отрицания, когда близкие не соглашаются с неизбежным и не хотят это обсуждать или стадия гнева, когда не хотят выносить сор из избы", - говорит Драгая.

Также психолог поделилась мнением, что родные Заворотнюк крайне негативно воспринимают распространителей фейков в СМИ, но ничего поделать с этим не могут.

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