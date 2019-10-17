Не погоджуються з неминучим: психолог пояснила мовчання сім'ї Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасія Заворотнюк продовжує боротьбу з раком мозку четвертої стадії

Анастасія Заворотнюк активно бореться з серйозним онкологічним захворюванням і після операції зараз проходить реабілітацію в одній з престижних клінік на Рубльовці в селі Жуківка (РФ). Стан зірки серіалу "Моя прекрасна няня" згідно з останньою інформацією покращився і актриса вже робить перші кроки. Втім, її рідні вкрай рідко коментують ситуацію.

Через тривалий час після перших повідомлень про госпіталізацію Заворотнюк з діагнозом рак головного мозку четвертої стадії і численних домислів, пов'язаних з мовчанням її сім'ї і вкрай мізерною інформації від представників актриси, рідні кілька днів тому подякували всім небайдужим за підтримку Анастасії. Про те, як йдуть справи з лікуванням 48-річної зірки, в заяві її сім'ї нічого не йшлося.

Анастасія Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

На думку російського психолога Ольги Драгої, вони самі не до кінця усвідомлюють, що відбувається із Заворотнюк, а мовчання фахівець називає захисною реакцією. Про це передає портал Dni.ru.

Як каже Драгая, сім'ї зірці "Моєї прекрасної няні" дуже складно приймати "адекватні рішення" в умовах такого значного пресингу журналістів і величезної кількості всіляких фейків (включаючи помилкове повідомлення про нібито смерть актриси близько тижня тому).

Сім'я Анастасії Заворотнюк (instagram.com/a_zavorotnyuk)

Психолог зазначає, що масив неправдивої інформації, чуток і домислів якраз і з'являється через невідання громадськості.

"Може бути і стадія заперечення, коли близькі не погоджуються з неминучим і не хочуть це обговорювати або стадія гніву, коли не хочуть виносити сміття з хати", - говорить Драгая.

Також психолог поділилася думкою, що рідні Заворотнюк вкрай негативно сприймають розповсюджувачів фейків в ЗМІ, але нічого вдіяти з цим не можуть.