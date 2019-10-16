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Она улыбается: прорицатель рассмотрел истинное состояние Заворотнюк

STYLERПерсоны    16.10.2019 - 22:36
Она улыбается: прорицатель рассмотрел истинное состояние Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от онкологического заболевания в больнице

Анастасия Заворотнюк действительно больна онкологическим заболеванием и у нее четвертая стадия рака. Об этом сообщил российский прорицатель Артем Бесов по просьбе журналистов из РФ. Он дал свой прогноз относительно состояния артистки, предварительно погадав на картах Таро, пишет одно из российских изданий.

По словам прорицателя, "Анастасия находится в мире живых", "прекрасная няня" даже пытается улыбаться и ни в какую кому она не впадала. О самочувствии актрисы маг сказал, что чувствует она себя так же, как и любой человек на последней стадии рака.

Она улыбается: прорицатель рассмотрел истинное состояние Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Прогноз на будущее маг не решился озвучить. Он сказал, что точную дату смерти не может предсказать абсолютно никто, даже опытный маг.

Также он отметил, что людям больным раком не стоит верить целителям, которые обещают излечить их от болезни.

Как мы ранее сообщали, артистка активно борется с раком мозга и уже делает первые шаги. Об этом рассказали близкие звезды сериала "Моя прекрасная няня". По словам источников издания "Комсомольская правда", состояние Заворотнюк после операции заметно улучшилось.

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