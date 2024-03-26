Софія Шамія показала казковий образ з фінального шоу Міс Світу 2024 (фото)

Вже відомо, хто став Міс Світу 2024. Та українка Софія Шамія, яка брала уачсть у конкурсі лише зараз показала свою сукню з фінального конкурсу і вона особлива.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram- профіль Софії.

Софія Шамія показала образ з фіналу Міс Світу 2024

Софія стала однією з учасниць конкурсу краси, де жінки з усього світу борються за звання найкрасивішої.

Дівчина продемонструвала вже багато розкішних суконь, які мають потужні сенси та допомагають їй показати справжню ситуацію у нашій країні. А також її благодійний проект увійшов до топ-10.

Цього разу Шамія зробила привʼязку до багатства українських лісів, адже її образ має назву "Лісова пісня".

Сукня Софії Шамії з фінального шоу на коккурсі краси (фото: instagram.com/sfshamie)

А саме український мультфільм "Мавка. Лісова пісня" виявився одним з найкрасивіших та найуспішніших ще й за межами нашої країни за останній рік. Можливо тут є певний вʼязок.

Проте чудова сукня Софії має дуже цікавий смарагдовий колір. Ця сукня корсетна і корсет прикрашено квітами та блискітками такого ж кольору.

Неймовірна накидка має неймовірну форму, це ніби велика квітка, яка має золотисто-смарагдовий колір та створює вау ефект.

Спина та зона декольте у дівчини оголені, але попри це основна увага направлена саме на сукню.

Також неможливо оминути й головний убір конкурсантки, який повністю повторює дизайн накидки Соні та доповнює образ і робить його цілісним та довершеним.

Сукня Софії Шамії з фінального шоу на коккурсі краси (фото: instagram.com/sfshamie)