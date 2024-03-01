Після неприпустимої поведінки на Міс Європа: Росія не братиме участі у конкурсі Міс Світу

Голова організаційного комітету Міс Україна Вероніка Щіпцова повідомила, що Росія не братиме участь у головному міжнародному конкурсі краси Міс Світу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Щіпцової.

Росію виключили з конкурсу Міс Світу

За словами директорки Міс Україна, цю новину вона хотіла повідомити пізніше. Однак після того, як побачила цькування і погрози з боку росіянки на іншому конкурсі краси, промовчати не змогла.

"Друзі, цю новину я хотіла повідомити пізніше і особисто подякувати за це голові конкурсу Міс Світу. Але сьогодні у соціальних мережах побачила жахливий вчинок росіянки під час іншого конкурсу краси і не можу промовчати", - написала Щіпцова.

Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)

"Одну з українських дівчат на світовому конкурсі було принижено представницею країни агресора. Чимало людей надіслали мені це відео та запитали про реакцію нашого комітету", - продовжила вона.

Жінка пояснила, що український оргкомітет після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну звернувся з проханням не включати країну-агресорку в конкурси краси, з якими він співпрацює.

Вероніка висловила подяку директорці конкурсу Міс Світу Джулії Морлі за партнерство і за те, що представниця України на конкурсі Софія Шамія "може відчувати себе спокійно на Міс Світу та нести усі надважливі меседж".

Вероніка Щіпцова і Софія Шамія (фото: instagram.com/veronica_shchiptsova)

Зазначимо, що фінал Міс Світу 2024 відбудеться 9 березня в Індії.

Що сталося на Міс Європа 2024

Днями представниця України на Міс Європа Мілена Мельничук розповіла, що зазнала цькувань ще до початку конкурсу краси.

Їй на особистий номер почали дзвонити росіяни, називали нацисткою й звинувачували у тому, що Україна розпочала війну.

Також вона повідомила, що вже під час конкурсу її змушували фотографуватися з учасницею з Росії.

Мілена Мельничук (фото: instagram.com/milena.melnichuk)

Мельничук зазначила, що дизайнер спеціально дав їй та учасниці з РФ однакові сукні, "щоб ми були однакові і як подруги".

Хореограф конкурсу поставив Мілену поруч з росіянкою на сцені. Коли дівчина попросила переставити її, він грубо відповів, що йому байдуже на війну.

Українка також поширила відео, на якому учасниця з Росії принижує її. Після фіналу білоруска також почала кричати на весь автобус принизливі фрази, погрожувати і бажати смерті її рідним.