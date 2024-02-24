ua en ru
Сб, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міс Світу 2024: українська учасниця представила свій національний костюм (відео)

Субота 24 лютого 2024 22:23
UA EN RU
Міс Світу 2024: українська учасниця представила свій національний костюм (відео) Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)
Автор: Іванна Пашкевич

Софія Шамія, яка представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси Міс Світу 2024, показала свій національний костюм.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний акаунт Міс Україна в Instagram.

Як виглядає костюм українки на Міс Світу 2024

Колекція одягу отримала натхнення від творчості Лесі Українки та мультфільму "Мавка", і названа "The Forest Song" ("Лісова пісня").

Костюми розробив харківський бренд MYVO, заснований дизайнером Анною Чирвою, який витратив близько двох місяців на їхнє створення.

Міс Світу 2024: українська учасниця представила свій національний костюм (відео)Міс Світу 2024: українська учасниця представила свій національний костюм (відео)

Міс Світу 2024: українська учасниця представила свій національний костюм (відео)

Софія Шамія (фото: instagram.com/sfshamie)

"Майстерня, де народжувався цей костюм, зазнавала ушкоджень, але наші дизайнери виявили стійкість і знову довели, що українці - непереможні", - повідомили представники бренду.

Сукня вирізняється яскравим зеленим відтінком і прикрашена великою жовтою квіткою папороті на спині.

Образ моделі доповнює великий вінок жовтого кольору на голові, зроблений з окремих шарів пелюсток, кожен з яких ретельно прикріплений до сукні.

Особливістю цього вбрання є кінетичні квіти, які реагують на рухи моделі, відкриваючись і закриваючись.

Ця інноваційна технологія спеціально розроблена для костюма "The Forest Song".

Українська учасниця має намір привернути увагу до екологічних проблем в Україні, спричинених вторгненням Росії.

Нагадаємо, що конкурс Міс Світу відбудеться 9 березня 2024 року у Всесвітньому конференц-центрі Джіо в Мумбаї, Індія.

Нещодавно відома українська телеведуча вперше показала чоловіка-військового.

Також зірка "Ліги сміху" розсекретила, скільки заробляє під час війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міс Україна Міс Світу
NEWS
Вступ України в ЄС. Єврокомісія назвала терміни надання переговорної рамки
Вступ України в ЄС. Єврокомісія назвала терміни надання переговорної рамки