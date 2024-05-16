Софія Ротару звернулася до українців у важливий для всієї країни день (фото)

Ротару звернулася до українців

Так, співачка вирішила зробити "листівку" з власним фото. Вона розмістила архівний кадр, на якому вона позує у вишитій чорній сорочці з білим, червоним та жовтим орнаментом.

"З днем вишиванки!" - лаконічно підписала свою Stories Ротару.

Ротару показалася у вишиванці (скріншот)

При цьому співачка прикрасила фото. Вона додала анімований ефект, аби "листівку" було вкрито квітами. А також Ротару додала свою пісню "Одна калина", яка популярна вже багато років.

Де зараз Софія Ротару

На початку повномасштабної війни РФ проти України співачка публічно заявила, що хоче миру у нашій країні. Вона регулярно засуджує ракетні атаки та не забуває вітати зі святами. Втім, нині артистка не виступає і не дає інтерв'ю.

У жовтні 2023 року Ротару засвітилася у Києві на могилі чоловіка у річницю його смерті. Втім, де вона перебуває нині - залишається загадкою.