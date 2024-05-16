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София Ротару обратилась к украинцам в важный для всей страны день (фото)

Ротару вышла на связь (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Полина Иваненко

16 мая в Украине отмечается День вышиванки. И этот праздник не проигнорировала известная певица София Ротару.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram артистки.

Ротару обратилась к украинцам

Так, певица решила сделать "открытку" с собственным фото. Она разместила архивный кадр, на котором она позирует в черной вышитой рубашке с белым, красным и желтым орнаментом.

"З днем вишиванки!" - лаконично подписала свою Stories Ротару.

Ротару показалась в вышиванке (скриншот)

При этом певица украсила фото. Она добавила анимированный эффект, чтобы "открытка" была покрыта цветами. А также Ротару добавила свою песню "Одна калина", которая популярна уже много лет.

 

Где сейчас София Ротару

В начале полномасштабной войны РФ против Украины певица публично заявила, что хочет мира в нашей стране. Она регулярно осуждает ракетные атаки и не забывает поздравлять с праздниками. Впрочем, сейчас артистка не выступает и не дает интервью.

В октябре 2023 года Ротару засветилась в Киеве на могиле мужа в годовщину его смерти. Впрочем, где она находится в настоящее время - остается загадкой.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что внучка Ротару закрутила новый роман.

Кроме того, недавно стало известно, что звезда "МастерШеф" попал в ДТП.

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