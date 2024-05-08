Онука Софії Ротару закрутила новий роман: фото бойфренда
Онука української співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко знайшла нового бойфренда. Дівчина показала фото в обіймах із загадковим хлопцем.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Соні Євдокименко.
Як виглядає хлопець
Дівчина заінтригувала чорно-білим фото в обіймах з бойфрендом, на якому вона позувала в блискучій сукні.
Поруч із нею стояв чоловік в чорному костюмі та сонцезахисних окулярах.
Соня привітала чоловіка з днем народження та назвала його "своїм коханням". Замість слово "кохання", вона використала смайлик у вигляді червоного сердечка.
Судячи з підпису дівчина більше не самотня.
Фото: Соня Євдокименко та її новий хлопець (instagram.com/iamsofiaeve)
Більше жодних подробиць про свого нового бойфренда Євдокименко не уточнювала. Втім, дівчина й раніше не афішувала своїх любовних романів.
Що відомо про модель
Внучці легендарної української співачки Софії Ротару - Соні Євдокименко лише 22 роки. Дівчина вже веде самостійне життя - переїхала до США, де знімає розкішні апартаменти, здобуває освіту в галузі мистецтва, а також підробляє моделлю та вже знялася для багатьох зарубіжних глянців.
Відомо, що Соня Євдокименко від 2020 року зустрічалася зі старшим на 13 років IT-підприємцем Денисом Ждановим. Однак вже у жовтні минулого року з'явилася інформація, що пара більше не разом.
Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
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