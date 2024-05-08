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Онука Софії Ротару закрутила новий роман: фото бойфренда

Середа 08 травня 2024 13:55
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Онука Софії Ротару закрутила новий роман: фото бойфренда Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Тетяна Самарук

Онука української співачки Софії Ротару, модель Соня Євдокименко знайшла нового бойфренда. Дівчина показала фото в обіймах із загадковим хлопцем.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Соні Євдокименко.

Як виглядає хлопець

Дівчина заінтригувала чорно-білим фото в обіймах з бойфрендом, на якому вона позувала в блискучій сукні.

Поруч із нею стояв чоловік в чорному костюмі та сонцезахисних окулярах.

Соня привітала чоловіка з днем народження та назвала його "своїм коханням". Замість слово "кохання", вона використала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Судячи з підпису дівчина більше не самотня.

Онука Софії Ротару закрутила новий роман: фото бойфрендаФото: Соня Євдокименко та її новий хлопець (instagram.com/iamsofiaeve)

Більше жодних подробиць про свого нового бойфренда Євдокименко не уточнювала. Втім, дівчина й раніше не афішувала своїх любовних романів.

Що відомо про модель

Внучці легендарної української співачки Софії Ротару - Соні Євдокименко лише 22 роки. Дівчина вже веде самостійне життя - переїхала до США, де знімає розкішні апартаменти, здобуває освіту в галузі мистецтва, а також підробляє моделлю та вже знялася для багатьох зарубіжних глянців.

Відомо, що Соня Євдокименко від 2020 року зустрічалася зі старшим на 13 років IT-підприємцем Денисом Ждановим. Однак вже у жовтні минулого року з'явилася інформація, що пара більше не разом.

Онука Софії Ротару закрутила новий роман: фото бойфрендаОнука Софії Ротару закрутила новий роман: фото бойфрендаОнука Софії Ротару закрутила новий роман: фото бойфрендаФото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Раніше ми повідомляли, де і з ким живе під час війни Софія Ротару.

Також онука Ротару зворушила мережу сімейним знімком.

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