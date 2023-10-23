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Софія Ротару засвітилася у Києві на могилі чоловіка у річницю його смерті (фото)

Понеділок 23 жовтня 2023 16:15
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Софія Ротару засвітилася у Києві на могилі чоловіка у річницю його смерті (фото) София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Софія Ротару у річницю смерті свого чоловіка, керівника ансамблю "Червона рута" та Народного артиста України Анатолія Євдокименка, прийшла на його могилу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Софія Ротару відвідала могилу чоловіка

Анатолій Євдокименко, який помер 23 жовтня 2002 року у віці 60 років, похований на Байковому кладовищі у Києві.

Софія Ротару засвітилася у Києві на могилі чоловіка у річницю його смерті (фото)Софія Ротару засвітилася у Києві на могилі чоловіка у річницю його смерті (фото)

Софія Ротару з чоловіком (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

У своїх соцмережах Софія Ротару показала світлину, на якій вона стоїть біля могили коханого.

Софія Ротару засвітилася у Києві на могилі чоловіка у річницю його смерті (фото)

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

"21 рік… без тебе", - лаконічно підписала публікацію знаменитість.

До слова, невідомо, коли саме зроблений знімок, як і те, де наразі перебуває виконавиця.

Нагадаємо, Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили у щасливому шлюбі протягом 34 років, до самої смерті музиканта. У цьому довгому союзі у них народився єдиний син - Руслан Євдокименко, якому було дано ім'я на честь його покійного дідуся, Анатолія.

Раніше ми розповідали, що онук Ротару, який тікав з України на човні, "розпочав нове життя".

Також дізнайтесь, що відомо про дружину та сина Сергія Сивохо, який помер 17 жовтня.

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