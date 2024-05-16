День вишиванки 2024: які важливі факти про це свято потрібно знати всім

День вишиванки в Україні відзначається щорічно у травні з 2006 року. Постійної дати у Дня Вишиванки немає - це свято відзначають у третій четвер червня. Цього року вдягати вишиті сорочки та плаття будемо 16 травня. Це свято - не державне, а національне, яке має дуже цікаву історію походження.

Що потрібно знати про День вишиванки, які є традиції та важливі факти, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Історія Дня Вишиванки

У 2006 році студентка Чернівецького державного університету запропонувала друзям вдягти вишиванки на лекції. Її пропозиція швидко завірусилася і дівчину підтримали не тільки її однокурсники, а й інші студенти та частина викладачів.

Декілька років День Вишиванки відзначали тільки у Чернівцях, але традиція швидко поширилася й на інші регіони та інші навчальні заклади в Україні.

А згодом встановили одну загальну дату для всієї України - третій четвер травня. Нині цієї традиції дотримуються у всіх куточках нашої країни, а також українці, які живуть в інших країнах.

Ідея свята полягає в підтримці українських традицій та культури через вшанування та носіння вишиванок - традиційних українських сорочок з вишитими орнаментами. Це свято стало популярним українським символом єдності та національної гордості.

День вишиванки почався зі студентів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Як відзначають День Вишиванки

Основна традиція - абсолютно всі українці, від малюків до стареньких дідусів та бабусь вдягають у цей день вишитий одяг. Діти та підлітки йдуть на навчання у вишитих сорочках та блузках, а дорослі вдягають вишиті сорочки під піджаки та вишиті плаття на роботу. На вулицях в цей день більшість людей - у вишиванках.

У мирний час на День Вишиванки проводили різноманітні культурні заходи - були флешмоби та паради вишиванок. З 2022 року такі заходи не проводять через повномасштабне вторгнення та агресію Росії.

У 2015 році День Вишиванки потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільше масове виконання гімну однієї країни. У 2022 році День Вишиванки став символом єднання та незламності українського народу.

Що варто знати про вишиванки

Зараз вишиті блузи та сорочки, плаття - це елемент святкового одягу. А до XX століття вишиванка була повсякденним одягом. З піджаком та брюками першим вишиванку вдягнув Іван Франко.

У XVII столітті вишитий одяг носили тільки багаті люди та вищі верстви суспільства. Козаки сорочки у той час не носили. І значно пізніше вишиванки стали з'являтися у людей, які жили у селах.

Кожна вишиванка та орнамент на ній - мають велике значення. Це своєрідний код, за символами якого можна прочитати таємне послання.

Види орнаменту відрізняються не тільки від регіону до регіону, а й від родини до родини. Вони переважно передаються з покоління до покоління.

Значення орнаментів вишиванки (фото: 24 канал)

Значення символів у вишиванці

ромб – символ родючості, поліпшення добробуту сім'ї

квадрат - баланс, гармонія, удача та порядок

спіраль – циклічність часу, символ змін

сварги (нагадують половину цифри 8) – сила духу

восьмикінцева зірка - символ возз'єднання чоловічого та жіночого початків, посилює інтуїцію

хрести - захист від темних сил, гармонія та духовне просвітлення

калина - безсмертя роду та довголіття сім'ї

ромашка - символ кохання та юності

маки - потужний захист від зла, наближення до виконання бажань

Вважається, що у вишиванці має значення абсолютно все - тканина, нитки та їх колір. Є візерунки жіночі та чоловічі, є дитячі.

Значення орнаментів та візерунків вишиванки (фото: 24 канал)