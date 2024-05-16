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Софія Ротару звернулася до українців у важливий для всієї країни день (фото)

Четвер 16 травня 2024 16:03
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Софія Ротару звернулася до українців у важливий для всієї країни день (фото) Ротару вийшла на зв'язок (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Поліна Іваненко

16 травня в Україні відзначається День вишиванки. І це свято не проігнорувала відома співачка Софія Ротару.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram артистки.

Ротару звернулася до українців

Так, співачка вирішила зробити "листівку" з власним фото. Вона розмістила архівний кадр, на якому вона позує у вишитій чорній сорочці з білим, червоним та жовтим орнаментом.

"З днем вишиванки!" - лаконічно підписала свою Stories Ротару.

Софія Ротару звернулася до українців у важливий для всієї країни день (фото)

Ротару показалася у вишиванці (скріншот)

При цьому співачка прикрасила фото. Вона додала анімований ефект, аби "листівку" було вкрито квітами. А також Ротару додала свою пісню "Одна калина", яка популярна вже багато років.

Де зараз Софія Ротару

На початку повномасштабної війни РФ проти України співачка публічно заявила, що хоче миру у нашій країні. Вона регулярно засуджує ракетні атаки та не забуває вітати зі святами. Втім, нині артистка не виступає і не дає інтерв'ю.

У жовтні 2023 року Ротару засвітилася у Києві на могилі чоловіка у річницю його смерті. Втім, де вона перебуває нині - залишається загадкою.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що онука Ротару закрутила новий роман.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що зірка "МастерШеф" потрапив у ДТП.

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