София Ротару обратилась к украинцам в важный для всей страны день (фото)

16 мая в Украине отмечается День вышиванки . И этот праздник не проигнорировала известная певица София Ротару.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram артистки.

Ротару обратилась к украинцам

Так, певица решила сделать "открытку" с собственным фото. Она разместила архивный кадр, на котором она позирует в черной вышитой рубашке с белым, красным и желтым орнаментом.

"З днем вишиванки!" - лаконично подписала свою Stories Ротару.

Ротару показалась в вышиванке (скриншот)

При этом певица украсила фото. Она добавила анимированный эффект, чтобы "открытка" была покрыта цветами. А также Ротару добавила свою песню "Одна калина", которая популярна уже много лет.

Где сейчас София Ротару

В начале полномасштабной войны РФ против Украины певица публично заявила, что хочет мира в нашей стране. Она регулярно осуждает ракетные атаки и не забывает поздравлять с праздниками. Впрочем, сейчас артистка не выступает и не дает интервью.

В октябре 2023 года Ротару засветилась в Киеве на могиле мужа в годовщину его смерти. Впрочем, где она находится в настоящее время - остается загадкой.