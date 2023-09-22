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Софія Ротару у річницю весілля з покійним чоловіком розчулила архівним фото

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Софія Ротару у річницю весілля поділилася з українцями щемливим фото з покійним чоловіком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію артистки в Instagram.

Як Ротару вшанувала пам'ять покійного чоловіка

Сьогодні 76-річна виконавиця святкувала б 55-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком, музикантом Анатолієм Євдокименко, який помер у 2002 році.

Так, у stories Софія Ротару показала архівну чорно-білу світлину, зроблену у день її весілля з покійним обранцем.

На фото легендарна артистка позує разом з чоловіком, тримаючи в руках келихи з шампанським.

"Весільний день. 22.09.1968", - лаконічно підписала вона знімок.

Весільне фото Софії Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Додамо, що знаменитість часто у своїх соцмережах зізнається у коханні до музиканта, втрату якого вона переживала дуже важко.

Кохання на все життя

Незважаючи на всі спроби приписати виконавиці вигадані романи, вона, як і раніше, залишається вірною своєму покійному чоловікові, і навіть не розглядає можливість другого шлюбу.

Софія та Анатолій прожили разом 34 роки, у цьому шлюбі у них народився син Руслан, спільне фото з яким вона публікувала у серпні цього року. 

Софія Ротару з покійним чоловіком (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Нещодавно ми писали, що Харатьян вирішив відправити хворого сина воювати проти українців.

Також читайте, як Катя Осадча прокоментувала побиття чоловіка у ТЦК.

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