Катя Осадча - про побиття чоловіка у ТЦК: "В мене немає слів і сліз"
Катя Осадча впевнена: українці не повинні катувати українців, як це робили працівники Самбірського військкомату, коли утримували в полоні та били чоловіка з Харкова.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост ведучої в Instagram.
Реакція Каті Осадчої на побиття чоловіка у ТЦК
За словами телеведучої, вона декілька днів не могла наважитися написати про жахливий інцидент з чоловіком, що стався на Львівщині.
"Ви напевно чули про те, як представники ТЦК затримали чоловіка, привезли в військомат і шість днів катували - били і морили голодом, змушуючи підписати згоду іди на фронт", - написала зірка у своєму блозі.
На думку Каті Осадчої, навіть якщо чоловік не хоче йти служити, чи намагається втекти, це не дає нікому права його катувати.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
"Я вже більше ніж рік, в кожному кабінеті в Україні, за кордоном, в усіх можливих медіа та усьому світі розповідаю про жахи цивільного полону, про те, що це суперечить женевським конвенціям, що росія забирає цивільних і вже півтора роки тримає без судів і слідств в підвалах і СІЗО, розповідаю, що цивільних мають відпустити негайно. І в цей самий момент мої співвітчизники беруть в полон своїх і катують за всіма звичками скаженого сусіда", - ділиться зірка.
Телеведуча сподівається, що Державне бюро розслідувань виконає свою роботу і всі винні у цій історії будуть за ґратами.
Завершила вона свій пост зверненням до українців.
"Давайте не перетворюватися на й.р. В будь-якому сенсі. Я дуже хочу, щоб спрацювала м‘язова пам‘ять наших душ, і ми згадали, якими ми всі були перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ворог був один, коли не сварилися між собою, коли всі були одним цілим, - звернулася до співгромадян Осадча.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Думки юзерів розділилися
Більшість користувачів Instagram в коментарях під постом Каті підтримали її, але знайшлись і ті, хто не розділяє точку зору телеведучої.
- Не засуджую цю людину, яка не хотіла йти на війну, багато хто не хоче, і олігархи, і бізнеснеми, і всі, хто хоч трохи при владі, а от покидьків з ТЦК ЗАСУДЖУЮ! Занадто багато вони на себе беруть..
- На жаль, це один випадок, який потрапив на очі, а скільки їх насправді, невідомо, точно немало.
- Катю, дуже перекручуєте. Припиніть нести це в маси. Чувак-блогер тікав за кордон....А потім почав записувати все різко і не від початку. Ви чули скільки людей-військових заступаються за керівника? Припиніть. Я знаю деяких особисто. То далеко не полон, і не так, як ви написали
- А скільки випадків незафільмовано? Це суцільний сюр
- Ніхто не задавався питанням, що було до того, як військовий почав його бити, а? Цей недоукраїнець фільмував всю свою втечу як перетинав кордон, так ще й виявився криминалітетом, і виявляється, що ображав і плював на військового, але чомусь цього не показали і не зафільмували
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