Катя Осадча - про побиття чоловіка у ТЦК: "В мене немає слів і сліз"

Катя Осадча впевнена: українці не повинні катувати українців, як це робили працівники Самбірського військкомату, коли утримували в полоні та били чоловіка з Харкова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост ведучої в Instagram .

Реакція Каті Осадчої на побиття чоловіка у ТЦК

За словами телеведучої, вона декілька днів не могла наважитися написати про жахливий інцидент з чоловіком, що стався на Львівщині.

"Ви напевно чули про те, як представники ТЦК затримали чоловіка, привезли в військомат і шість днів катували - били і морили голодом, змушуючи підписати згоду іди на фронт", - написала зірка у своєму блозі.

На думку Каті Осадчої, навіть якщо чоловік не хоче йти служити, чи намагається втекти, це не дає нікому права його катувати.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Я вже більше ніж рік, в кожному кабінеті в Україні, за кордоном, в усіх можливих медіа та усьому світі розповідаю про жахи цивільного полону, про те, що це суперечить женевським конвенціям, що росія забирає цивільних і вже півтора роки тримає без судів і слідств в підвалах і СІЗО, розповідаю, що цивільних мають відпустити негайно. І в цей самий момент мої співвітчизники беруть в полон своїх і катують за всіма звичками скаженого сусіда", - ділиться зірка.

Телеведуча сподівається, що Державне бюро розслідувань виконає свою роботу і всі винні у цій історії будуть за ґратами.

Завершила вона свій пост зверненням до українців.

"Давайте не перетворюватися на й.р. В будь-якому сенсі. Я дуже хочу, щоб спрацювала м‘язова пам‘ять наших душ, і ми згадали, якими ми всі були перші місяці повномасштабного вторгнення, коли ворог був один, коли не сварилися між собою, коли всі були одним цілим, - звернулася до співгромадян Осадча.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Думки юзерів розділилися

Більшість користувачів Instagram в коментарях під постом Каті підтримали її, але знайшлись і ті, хто не розділяє точку зору телеведучої.