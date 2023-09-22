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София Ротару в годовщину свадьбы с покойным мужем растрогала архивным фото

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица София Ротару в годовщину свадьбы поделилась с украинцами щемящим фото с покойным мужем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию артистки в Instagram.

Как Ротару почтила память покойного мужа

Сегодня 76-летняя исполнительница праздновала бы 55-ю годовщину брака со своим мужем, музыкантом Анатолием Евдокименко, умершим в 2002 году.

Так, в stories София Ротару показала архивное черно-белое фото, сделанное в день ее свадьбы с покойным избранником.

На снимке легендарная артистка позирует вместе с мужем, держа в руках бокалы с шампанским.

"Свадебный день. 22.09.1968", - лаконично подписала она снимок.

Свадебное фото Софии Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Добавим, что знаменитость часто в своих соцсетях признается в любви к музыканту, потерю которого она переживала очень тяжело.

Любовь на всю жизнь

Несмотря на все попытки приписать исполнительнице выдуманные романы, она по-прежнему остается верна своему покойному мужу, и даже не рассматривает возможность второго брака.

София и Анатолий прожили вместе 34 года, в этом браке у них родился сын Руслан, совместное фото с которым она публиковала в августе этого года.

София Ротару с покойным мужем (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Недавно мы писали, что Харатьян решил отправить больного сына воевать против украинцев.

Также читайте, как Катя Осадчая прокомментировала избиение мужчины в ТЦК.

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