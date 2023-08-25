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76-річна Софія Ротару вперше за довгий час показала, як виглядає (фото)

П'ятниця 25 серпня 2023 09:13
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76-річна Софія Ротару вперше за довгий час показала, як виглядає (фото) Фото: Софія Ротару (instagram.com.sofiarotaru official)
Автор: Людмила Жукова

Співачка Софія Ротару у день Незалежності України 24 серпня привітала всіх зі святом, а також розповіла, що ще святкують у її родині.

Про це артистка розповіла у Instagram-stories.

Як виглядає зараз Ротару

Річ у тому, що 24 серпня день народження відзначає син виконавиці Руслан Євдокименко. Продюсеру виповнюється 53 роки.

Софія Михайлівна опублікувала у соцмережі спільне фото із сином. Після цього всі підписники змогли побачити, як зараз виглядає 76-річна зірка.

76-річна Софія Ротару вперше за довгий час показала, як виглядає (фото) На знімку Ротару позує у темних окулярах та з соняшником у руці разом із сином. Виглядає співачка дуже добре та посміхається.

Де зараз Софія Ротару

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка певний час мовчала і не висловлювала своєї позиції щодо війни.

Однак згодом вона вийшла на зв'язок. Вона розповіла, що знаходиться у рідному селі в Україні. Але де саме зараз Ротару - невідомо. За словами Лайми Вайкуле, співачка десь у безпеці.

Раніше ми повідомляли, що колишня подруга Ротару розкрила правду про її залежність.

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София Ротау