"Гардемарин" Харатьян вирішив відправити хворого сина воювати проти українців

Радянський та російський актор Дмитро Харатьян хоче, щоб його син - 25-річний Іван Харатьян - пішов воювати проти України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю актора-українофоба російському радіо "Комсомольська правда".

За словами зірки всіх частин фільму "Гардемарини", який при "совку" служив у лавах внутрішніх військ МВС СРСР, він готовий відправити сина на фронт сина, якщо буде потрібно.

Той факт, що його спадкоємець хворий, тобто "обмежено придатний до військової служби", Харатьяна не бентежить.

"Ми обговорювали з ним це, син готовий. Він має обмеження щодо здоров'я, але якщо мобілізація буде - піде", - сказав актор.

Харатьян запевняє, що його син наслідуватиме приклад батька і "косити не буде".

"Я теж не косив, відслужив. А взагалі мені було 24 роки, вже була дитина, я був відомим артистом, мої фотографії друкували на обкладинках журналів - і нічого, пішов служити в армію. Тому що совість не дозволила відкосити", - похвалився Харатьян.

Син Харатьяна, до речі, також "творча особистість". У 2006 році він знявся в ролі Ганса Крістіана Андерсена (у дитинстві) у фільмі Ельдара Рязанова "Андерсен. Життя без кохання". Зараз він грає на фортепіано і складає музику.

Дмитро Харатьян з сином (фото: росЗМІ)

До речі, у тому ж інтерв'ю 63-річний Харатьян підтвердив, що його дочка Олександра зараз мешкає у Швеції.

"Поки не збирається повертатися, наскільки я розумію. У жодному разі не відмовляється від рідної країни та коріння! Просто там чоловік, родина, вона поїхала задовго до "СВО". З радістю приїжджає до нас", - розповів він.

Додамо, що Харатьян із 2014 року підтримує війну Росії проти України. Він був одним із тих, хто підписав звернення "діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента Росії Володимира Путіна щодо України та Криму".

З 2022 року також затято підтримує геноцид українців, навіть брав участь у мітинг-концерті на підтримку війни, який у народі назвали "шабаш".

Харатьяна внесено до списків санкцій України, Латвії та інших цивілізованих країн за підтримку кремлівського режиму.

Дмитро Харатьян (фото: Вікіпедія)