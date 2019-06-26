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Софія Ротару безкоштовно виступить у Києві: коли і де

STYLERЖиття    26.06.2019 - 15:54
Софія Ротару безкоштовно виступить у Києві: коли і де
Софія Ротару виступить 9 липня на Atlas Weekend 2019 в Києві (Фото: колаж РБК-Україна)

Софія Ротару стане "зіркою" першого дня Atlas Weekend 2019

Софія Ротару стане хедлайнером першого дня грандіозного фестивалю Atlas Weekend 2019. Концерт традиційно пройде в Національному Експоцентрі України (ВДНГ). Музичне дійство розпочнеться 9 липня і завершиться 14 липня.

Народна артистка України виступить на головній сцені (Main Stage) 9 липня з 22:20 по 23:00. Зазначимо, що добрим правилом фесту є безкоштовні концерти у перший день, і всі охочі зможуть насолодитися якісною музикою відомих українських артистів.

Софія Ротару безкоштовно виступить у Києві: коли і де

Софія Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaruofficial)

Так, 9 липня на ВДНГ на Atlas Weekend 2019 з 15:00 глядачі зможуть насолодитися концертними виступами:

  • MOZGI
  • NK Настя Каменських
  • DZIDZIO
  • Павло Зібров
  • Alekseev
  • Kyivstoner
  • Артем Пивоваров
  • TamerlanAlena
  • Агонь
  • БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
  • Злата Огневич
  • Alyosha
  • Laud
  • Ivan Navi
  • NIKITA LOMAKIN
  • ДОРОШ

...і не тільки.

 

Фото: скрін atlasweekend.com/schedule

Усього на Atlas Weekend передбачено шість сцен, на яких за шість фестивальних днів перед киянами та гостями столиці на open-air виступлять близько 250 виконавців і гуртів з усього світу.

Хедлайнерами Atlas Weekend 2019 стануть культові Black Eyed Peas, електронний дует The Chainsmokers, група Сплін, американський репер A$AP Rocky і британський бунтар Liam Gallagher, відомий багатьом по групі Oasis. Також особливу увагу в лайн-апі слід звернути на Michael Kiwanuka, UNKLE, ATB, The Subways, Tom Odell, Tom Walker, Netta і Our Last Night.

Відео: YouTube / Atlas Weekend 2018 Official Aftermovie

Як повідомлялося раніше, племінниця легендарної співачки Софії Ротару Соня Кей (Sonya Kay) потрапила у серйозні неприємності під час подорожі до Барселони. 

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші факти про Sziget Festival.

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