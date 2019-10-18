София Ротару абсолютно равнодушна: всплыли любопытные факты о певице

София Ротару очень скромная и непривередливая. Об этом рассказал промоутер исполнительницы Сергей Лавров.

По словам менеджера, украинской певице, например, абсолютно все равно, на какой машине ездить, ведь в марках автомобилей она даже не разбирается.

"Главное, чтобы не тряслась и была теплая", - уверяет директор суперзвезды.

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Также интересным оказался тот факт, что в бытовом райдере певицы есть домашняя курочка и домашние яйца. Это все должно подаваться в номер певицы перед концертом в готовом виде.

"У нас даже хохма ходила. Мы же в самолетах летаем, там в бизнес-классе всегда накормят, в гостинице есть уже не хочется. У нас есть специально обученный человек Наташа - она и повар, и доктор, и костюмер. София Михайловна ей говорит: "Наташа, упакуй курочку - потом скушаем". На следующий день приезжаем в другой город, а там опять курочку подают. "Ой, а мы ж еще прошлую не доели! Ту доставай, а эту упаковывай". Человек она экономный, ничего не выбросит. У нас даже коллектив шутил: "Наша София Михайловна любит вчерашнюю курочку!" - рассказал Лавров в интервью "Комсомольской правде".

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)